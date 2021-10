LHJMQ: les Sags ont le dessus sur les Olympiques

Les Saguenéens de Chicoutimi ont signé un gain de 3-0 aux dépens des Olympiques de Gatineau, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Sags ont ainsi mis fin à une séquence de trois défaites d’affilée.

• À lire aussi: Une défaite amère pour le Drakkar face au Phoenix

Les Olympiques ont pris le match en main en première période. Les Gatinois ont effectué pas moins de 17 lancers en première contre un maigre total de 4 pour Chicoutimi. Toutefois, ce sont les locaux qui ont marqué en premier dans cette partie. Julien Hébert a profité d’une sortie laborieuse du gardien Emerik Despatie et d’un rebond capricieux sur la bande pour compter son premier de la saison dans un filet abandonné.

La troupe de Yanick Jean s’est montrée un peu plus menaçante au deuxième tiers. Inséré dans la formation pour une première cette saison, Félix Lafrance a soulevé la foule à Chicoutimi en marquant d’un bon tir des poignets de la ligne bleue en supériorité numérique. Sergei Litvinov a une fois de plus été solide devant ses cages frustrant à maintes reprises les attaquants adverses et en gardant du même coup sa cage inviolée.

Après 40 minutes de jeu, les Bleuets ont retraité au vestiaire avec une avance de 2-0 sur la formation de Louis Robitaille.

Le capitaine Pellerin et ses coéquipiers se sont finalement assuré qu’aucune rondelle ne perce la muraille Litvinvov pour permettre au gardien russe d’inscrire son premier jeu blanc de la saison. Matej Kaslik s’est occupé de confirmer le gain

de son équipe en complétant la marque dans un filet désert. Les joueurs saguenéens ont donc quitté le Centre Georges-Vézina sourire aux lèvres et avec une victoire de 3-0 en poche.

Amélioration au cours du match

Plus le match avançait et plus les Saguenéens ont élevé leur jeu d’un cran. Malgré le fait que les Bleus ont pris les devants en première, Gatineau a contrôlé le jeu. En deuxième, les Sags ont été plus présents et les deux équipes se sont échangé les répliques. Au dernier tiers, les hommes de Yanick Jean ont bien défendu pour obtenir un résultat victorieux.

Les Sags accueilleront le Phoenix de Sherbooke pour un deuxième match en moins de 24h, samedi 16h, toujours au Centre George-Vézina. Les Bleuets affichent présentement un bilan de deux victoires, une défaite et deux défaites en temps supplémentaire en cinq matchs.

Les Foreurs percent la coque de l’Armada

Agence QMI

L’Armada de Blainville-Boisbriand a subi une première défaite durant la saison 2021-2022 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), vendredi au Centre Agnico Eagle, elle qui s’est inclinée 3 à 2 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Justin Robidas est celui qui a infligé ce premier revers à la formation de la Rive-Nord de Montréal, qui disputait son septième duel de la campagne, en secouant les cordages alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à la troisième période.

Frédéric Potvin et Kale McCallum ont été les autres buteurs des favoris de la foule. Devant la cage des Foreurs, William Blackburn a signé la victoire grâce à une performance de 22 arrêts.

Anri Ravinskis et Miguël Tourigny ont assuré la réplique des visiteurs.

Les Foreurs ont subi une défaite en prolongation plus tôt cette année, mais ils n’ont jamais encore connu la défaite en temps réglementaire, en cinq matchs.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Victoriaville, les Voltigeurs de Drummondville ont complètement dominé un affrontement contre les Tigres et les ont blanchis 6 à 0. Le gardien Riley Mercer n’a eu qu’à repousser 17 tirs pour signer le blanchissage.

À Halifax, les Mooseheads ont profité d’une performance de cinq points d’Elliot Desnoyers pour vaincre les Cataractes de Shawinigan 6 à 4. Jordan Dumais a aussi aidé la cause des siens avec quatre points.

À voir aussi