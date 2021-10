L’Océanic décimée face aux Tigres

RIMOUSKI | C’est privé de trois éléments importants que l’Océanic de Rimouski se mesurera aux Tigres ce samedi à Victoriaville.

Serge Beausoleil devra se passer de son capitaine, Ludovic Soucy et des défenseurs d’expérience Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka. Les deux premiers avaient raté le match de mercredi contre le Phoenix, tandis que Biakabutuka est indisposé par un virus. «Ce sont des joueurs importants pour nous, mais ça va donner la chance à nos jeunes d’être de l’alignement. Charles Côté sera de retour à la ligne bleue, lui qui a bien fait lors de son seul match cette saison», a commenté l’entraîneur-chef de la formation rimouskoise.

«Je m’entends à une solide opposition. La dernière fois, nous avons gagné en prolongation. Depuis les Tigres peuvent compter sur le retour de Vincent Sévigny, l’un des meilleurs défenseurs de 20 ans du circuit. Nous générons beaucoup de chances de marquer, mais nous manquons de finition. Il faut frapper le filet adverse avec plus de régularité. Nous accordons encore beaucoup trop de revirements, une cinquantaine mercredi contre le Phoenix. Nous avons eu des parties d’une vingtaine de revirements accordés en matchs présaison. Ça prouve que nous sommes capables», a analysé Serge Beausoleil.

Avec deux matchs en 24 heures sur la route face aux Tigres et à l’Armada, l’Océanic entend utiliser deux gardiens partants. «C’est sûr que deux de nos trois gardiens auront un départ. On va analyser le tout», a précisé l’entraîneur-chef, avant le départ de l'équipe pour un premier coucher à l'hôtel cette saison.

De bons mots pour Mathys Gauthier

Serge Beausoleil avait de bons mots pour son défenseur Mathys Gauthier, qu’il a surtout utilisé comme attaquant l’an dernier à saison recrue. Il a disputé tous les matchs jusqu’ici malgré la présence de huit défenseurs. «Ç’a été un peu plus difficile mercredi, mais Mathys connaît un très bon début de saison. C’est un joueur très dédié à l’équipe et un coéquipier très apprécié par les gars.»

Louis Robin s’acclimate bien

L’attaquant suisse de l’Océanic, Louis Robin, semble de plus en plus à l’aise sur la patinoire. «Ça m’a pris un ou deux matchs pour m’habituer à la petite patinoire. Je me sens de mieux en mieux sur la patinoire. Le jeu est rapide et la vitesse, c’est justement ma force», a mentionné celui qui a bien hâte de marquer son premier but dans le Circuit Courteau, maintenant qu’il a brisé la glace avec une mention d’aide, mercredi face au Phoenix.

