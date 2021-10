Logements neufs à prix accessibles

Les premiers étages de Mon Symposium sont maintenant bien visibles dans le paysage du quartier Lebourgneuf et le bureau de location est prêt à accueillir ses futurs habitants qui prendront possession de leur logement en juillet 2022. C’est le 28 septembre dernier, qu’a eu lieu la première pelletée de terre «colorée» illustrant bien l’ambiance qui régnera au 2235, rue de la Havane.

Mon Symposium comptera 118 logements sur 4 à 6 étages, repartis sur un vaste terrain composé d’invitants espaces verts. Le projet est situé à l’intersection de l’Avenue Chauveau et du Boulevard Robert-Bourassa et à quelques pas des nombreux commerces de l’Espace Chauveau, de la desserte fréquente du transport en commun, des écoles accessibles à pied et de la nature environnante avec ses parcs, ses pistes cyclables et ses sentiers pédestres abondants.

Il était primordial pour les promoteurs d’offrir un produit de qualité qui s’intégrerait parfaitement dans l’environnement existant, tout en offrant un design fonctionnel dynamique, ergonomique et rassembleur. Le choix des matériaux a été minutieusement pensé pour offrir une insonorisation supérieure et une construction soignée. Les espaces de vie seront imprégnés de lumière naturelle grâce à sa fenestration abondante en plus d’être dotés de grands balcons intimes permettant de profiter de cette lumière tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Tout dans la conception de cet immeuble a été réfléchi pour simplifier la vie. Toutes les unités incluront cinq électroménagers de qualité, l’internet wifi, un stationnement intérieur et bien plus encore.

En plus de toutes ces commodités, Mon Symposium offre des loyers inférieurs de 10% en moyenne par rapport au loyer marchand actuel du quartier. De plus, la très grande majorité des résidents bénéficieront d’une tranquillité d’esprit puisque la hausse annuelle des loyers futurs ne pourra excéder l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC). Mon Symposium sera l’un des premiers immeubles dans la région de Québec à offrir cette protection à ses résidents.

