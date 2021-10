Nouveau complexe multilocatif du Groupe Dallaire

Groupe Dallaire a débuté la construction du complexe multilocatif Le Noroît, un nouveau bâtiment en structure de bois qui offrira 89 unités en juillet 2022, devenant le premier de ce genre à Faubourg du Moulin. «Ce nouvel immeuble, construit par Dalcon et conçu par Alpha Architecture, répondra aux nouvelles réalités actuelles grâce aux différentes configurations d’unités et d’aménagements qu’il présente. Les professionnels adeptes du télétravail, les jeunes familles et les retraités y trouveront leur compte», mentionne Marie-Claude Bourque, directrice location résidentielle et gestion immobilière chez Groupe Dallaire. À seulement 15 minutes du centre-ville et deux minutes de l’autoroute, le Faubourg du Moulin qui rassemblera 700 unités, grandit au cœur du secteur en pleine expansion de Beauport.

Groupe Dallaire est l’un des plus importants développeurs de projets diversifiés tels que des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels de la région métropolitaine de Québec.