Profilage racial à Montréal: «au mauvais endroit, au mauvais moment»

Un Montréalais qui estime être victime de profilage raciale dans une arrestation bâclée a décidé de porter plainte à la commission des droits de la personne.

« J’étais terrorisé ! Quand t’as cinq voitures de police et une dizaine d’agents qui te foncent dessus pour te sortir de ta voiture, te menotter et te fouiller c’est terrifiant. Je n’ai pas dormi de la nuit après ça, parce que je cherchais des réponses et je n’en ai toujours pas eu aujourd’hui », raconte Jean Gardy Delva, un résident de Rivière-des-Prairies à Montréal et propriétaire d’un restaurant dans le quartier.

Le 1er octobre dernier, alors qu’il venait chercher ses deux enfants de 4 ans et 8 ans à leur cours de patinage à l’Aréna René-Masson, M. Delva se fait appréhender par plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec son beau-fils âgé de 17 ans.

«On n’osait pas parler, pas bouger, même pas pour prendre quelque chose dans nos poches parce qu’on sait comment ça peut rapidement mal tourner. Ça a été les 45 minutes les plus longues de ma vie», explique le père de famille de 36 ans.

Selon Raphaël Bergeron, relationniste pour le SPVM, le véhicule de M. Delva correspondait à la description d’une voiture volée trois jours plus tôt dans le quartier.

«Après vérification des identités, les deux personnes ont été relâchées», explique M. Bergeron, indiquant que les procédures d’appréhension de suspects dans le cadre de vol qualifié ont été respectées.

Le même soir, trois adolescents de 16 ans ont été arrêtés à Granby pour cette affaire.

Profilage

Encore ébranlé par l’arrestation à tort de Mamadi Camara après l’agression d’un policier en janvier dernier ou celle de George Floyd aux États-Unis, Jean Gardy Delva est persuadé que sans l’intervention de sa femme il aurait fini au poste de police ou pire.

«Elle a supplié les policiers de nous relâcher, car nous étions innocents. Elle s’est mise à filmer et à prendre des photos de la scène. Les policiers ont alors dit à ma femme qu’elle entravait une enquête criminelle. À ce moment précis, j’ai ressenti une profonde injustice, de l’impuissance et je me sentais humilié», écrit M. Delva dans sa plainte officiellement déposée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) le 6 octobre.

Photo Clara Loiseau

Selon M. Delva, les policiers auraient indiqué à sa femme le soir de l’évènement qu’ils se trouvaient «au mauvais endroit, au mauvais moment».

Témoignages

Depuis son arrestation, le propriétaire du restaurant Griot Plus qui vit dans le quartier depuis plus de 30 ans affirme avoir reçu de nombreux témoignages de gens qui ont aussi été victime de profilage, notamment dans Rivière-des-Prairies.

«J’ai décidé de témoigner parce que beaucoup ont peur des représailles et n’osent pas prendre la parole. Il faut que ça change ! Parce que le 1er octobre, j’ai été coupable d’être noir», s’indigne-t-il.

«Lorsqu’il est question de la mafia, personne ne va arrêter quelqu’un juste parce qu’il est italien! Et si c’était le cas, tout le monde s’indignerait!», lâche M. Delva.

Pour le moment, le père de famille explique avoir encore du mal à raconter à ses enfants ce qui lui est arrivé.

«Je ne trouve toujours pas les mots, je ne veux pas non qu’ils aient un préjugé envers la police, car ils devraient avoir confiance en eux, mais c’est difficile de leur expliquer ce qui m’est arrivé. Mon fils de 4 ans a déjà peur d’eux», confie M. Delva.

Doublé

De son côté, la CDPDJ observe une hausse constante du nombre de dossiers ouverts pour profilage racial, puisqu’en seulement trois ans leur nombre a plus que doublé au Québec.

En 2018-2019 on comptait 28 plaintes, 46 l’année suivante et finalement 86 plaintes en 2020-2021, indique par courriel Meissoon Azzaria, coordonnatrice aux communications pour l’organisation.

Depuis le 1er avril 2021, déjà 30 dossiers ont été ouverts en ce qui a trait à des plaintes concernant du profilage racial.

Une marche, prenant départ devant le restaurant de M. Delva, est organisée dimanche 17 pour lutter contre le profilage racial.

