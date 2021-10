Quatre nouveaux sièges en Chambre dès 2024: le Québec perd du poids

Élections Canada a annoncé que le pays comptera quatre sièges de plus à la Chambre des communes au plus tôt en 2024, passant de 338 à 342. Le Québec est la seule province à perdre un siège, alors que la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario en gagnent cinq au total.

Cette modification portera le nombre de sièges du Québec de 78 à 77. Ainsi va-t-il de sa représentation proportionnelle en Chambre à Ottawa: le poids de la province dans la fédération passe de 23,28 % à 22,71 %.

La grande gagnante est l’Alberta, qui passera de 34 sièges à 37 sièges, un ajout de trois pour la province de l’Ouest.

La Colombie-Britannique et l’Ontario verront chacune s’ajouter un siège.