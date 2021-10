Québec Forte et Fière promet des espaces de stationnement gratuits pour les vétérans

Photo Stéphanie Martin La candidate de Québec Forte et Fière Manon Robitaille a annoncé l'engagement de son parti d'offrir des places de stationnement gratuites pour les vétérans. Elle était accmompagnée du vétéran Mario Grenier, du chef Bruno Marchand et des candidats Jessica Flautre-Aubry, Mélissa Coulombe-Leduc et Jean-Luc Lavoie.