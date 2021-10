Sauce bolognaise végane

Avec le véganisme comme tendance culinaire de plus en plus populaire, nous tenions à vous suggérer cette recette végétalienne de sauce bolognaise. Au lieu d’utiliser de la viande, nous avons travaillé les champignons du marché pour aller chercher la texture et la saveur umami de la sauce. Vous pourriez ajouter de la protéine végétale texturée ou des légumineuses pour augmenter l’apport en protéine.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.