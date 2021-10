Amphithéâtres: une relance mondiale

Lorsque les 15 000 spectateurs présents au Centre Bell, samedi dernier, se sont levés pour danser et chanter avec Ricky Martin, ils ont rejoint un mouvement déjà bien en marche en Occident. De Londres à Los Angeles, les vedettes de l’industrie musicale peuvent de nouveau jouer devant des salles combles, avec ou sans restriction liée à la COVID-19, dans les amphithéâtres. Survol de la situation dans quelques grandes villes.

1. Madison Square Garden de New York

Photo AFP

Le célèbre amphithéâtre new-yorkais a été le fer de lance du retour à une certaine normalité, aux États-Unis, le 20 juin, quand les Foo Fighters se sont produits à guichets fermés pour une foule vaccinée, mais non masquée.

Restrictions : Preuve de vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus. Masques non obligatoires pour les vaccinés. Obligatoires pour les autres, sauf pour boire et manger. Pleine capacité.

2. Staples Center de Los Angeles

Photo AFP

Après le passage des vedettes country Dan + Shay, vendredi soir, le très couru Staples Center recommence à recevoir les stars.

Restrictions : Tous les spectateurs de 2 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination ou un test négatif réalisé dans les 72 heures. Port du masque obligatoire pour les 2 ans et plus, sauf pour manger et boire. Pleine capacité.

3. Accor Arena de Paris

Quoi de mieux que de réunir plusieurs vedettes de la chanson française afin de rendre hommage à Johnny Hallyday, le 14 septembre, devant 10 000 personnes, pour redonner le goût aux cousins d’assister à de grands concerts.

Restrictions : Pass sanitaire obligatoire pour les 11 ans et plus. Port du masque recommandé dans l’enceinte, obligatoire pour les moins de 12 ans. Pleine capacité.

4. O2 Arena Londres

La série The o2s Welcome Back Shows a débuté en août avec le concert de la star nigériane Burna Boy.

Restrictions : Accès sur présentation de la NHS COVID pass. Port du masque encouragé. Pleine capacité.

5. Parken Stadium de Copenhague

Photo AFP

Toutes les restrictions ont été levées le 10 septembre. Le lendemain, un concert du groupe The Minds of 99 a réuni plus de 50 000 personnes dans le stade de la capitale danoise, sans masque, sans passeport, sans distanciation.

6. Avicii Arena de Stockholm

Comme au Danemark, toutes les restrictions sont levées. Ce sera donc une soirée normale, comme avant mars 2020, quand la vedette pop Zara Larsson se produira à l’amphithéâtre rebaptisé en l’honneur du défunt DJ suédois, en novembre.

7. Rogers Arena de Vancouver

Photo AFP

C’est encore calme en Colombie-Britannique, où le gouvernement n’autorise toujours pas des salles remplies à pleine capacité.

Restrictions : Preuve de vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus. Masques obligatoires pour les 5 ans et plus, sauf pour boire et manger.

8. Scotia Bank Arena de Toronto

Comme à Montréal, Ricky Martin et Enrique Iglesias ont offert aux Torontois leur premier concert depuis mars 2020, le 7 octobre dernier.

Restrictions : Preuve de vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus. Masque obligatoire, sauf pour boire et manger. Pleine capacité.

À voir aussi...