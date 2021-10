GOSSELIN, Denis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Denis Gosselin, le lundi 11 octobre 2021, à l'âge de 70 ans. Denis nous a quittés paisiblement, peu après le coucher de soleil, le jour de l'Action de grâce. C'est entouré de sa famille qu'il a passé ses derniers moments. Né à Saint-Romuald le 19 juillet 1951, Denis était le fils de Lucien Gosselin et de Lucille St-Hilaire. Il laisse dans le deuil son épouse Elizabeth Doyle, ses enfants : Natalie (Fergus Grieve), Mathieu (Véronique Laflamme), Sunny, Philippe (Esther Wade) et ses petits-enfants : Emma, Noah, Julia, Anaïs et Charlotte. Il laisse également dans le deuil ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères Gosselin : Jean-Luc, Diane (Xavier De Vriendt), Myriam (Michel Désilets), François (Monique Jobin); et Doyle : Mary (Tom McIllwraith), Anne, feu Harry, Joan et plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. Diplômé à l'Université York (Glendon College) de Toronto et titulaire d'une maîtrise de l'Université de Montréal, il a débuté sa carrière au Centre de recherche industrielle du Québec comme économiste. Il a poursuivi son parcours professionnel à l'agence de développement économique Québec International, visitant plus de quarante pays pour son travail et le plaisir. Denis a reçu un grand cadeau de la vie en 2012, étant greffé des deux poumons à l'Hôpital Notre-Dame à Montréal. La famille tient à remercier son donneur, l'équipe médicale du CHUM de Montréal, les membres de nos familles et ami(e)s qui l'ont épaulé dans cette longue épreuve. Denis est décédé à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La famille tient aussi à remercier l'équipe médicale soignante et à souligner l'humanité, le dévouement et le don de soi de chaque personne qui travaille dans ce milieu, particulièrement affecté par la pandémie. Alors qu'il entame ce dernier " voyage sans bagage ", nous nous souviendrons de sa résilience face à la maladie, de sa force de vivre et de sa bienveillance, ainsi que de sa tendresse et de sa générosité., la famille recevra les condoléances auToutes les personnes ayant été touchées par Denis sont invitées à venir lui dire un dernier adieu entre 14h et 15h30.L'inhumation aura lieu le samedi 23 octobre à 10h00 au Cimetière de Saint-Romuald (567 rue de Saint-Romuald, Lévis, Québec, G6W 3J5). Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison des Greffés Lina Cyr (514.527.8661 - www.maisondesgreffes.com)