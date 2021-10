THIBODEAU, Jean-Guy



À son domicile de Sainte-Félicité, le 27 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Thibodeau, fils de feu dame Régina Pellerin et de feu monsieur Armand Thibodeau. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Diane Fournier, il était le frère et le beau-frère de: feu Étienne, feu Roger (Claudette Bérubé), Fernand (Bibiane Legros), Gaétane (Patrice Pelletier), feu Hervé (Réjeanne Bourgault), Rosaire (Carole Fournier), Jeannine, Louisette (Richard Gagnon), feu Lise, Conrad (Madeleine Gagné), Richard (Diane Bérubé). Sont aussi affectés par son départ ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et tout particulièrement à Mme Francine Fortin pour leur accompagnement et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.