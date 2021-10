BOUDREAULT, Patrick



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2021, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédé monsieur Patrick Boudreault, époux de madame Claudine Mailloux et fils de feu monsieur Laurent Boudreault et de feu madame Cécile Dufour. Il demeurait à L'Isle-aux-Coudres.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants qu'il aimait tant: Mathilde (Phaidon), Jean-Patrick (Émilie), Béatrice (Philippe), Hubert (Laurence); ses petits-enfants qu'il adorait: Joséphine, Margot, Antoine; ses frères et sœurs; beaux-frères et belles-sœurs des familles Boudreault et Mailloux; sa belle-mère Pierrette Desgagnés; ainsi que ses filleul(e)s, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis et collègues de travail. Les cendres seront remises à la famille et une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 683-8666.