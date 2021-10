LÉVESQUE, Raoul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 5 octobre 2021, à l'aube de ses 97 ans est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Raoul Lévesque époux de Jeannine Baril. Il était le fils de feu dame Marie Tremblay et de feu monsieur Amable Lévesque. Il demeurait à Lévis. La famille recevra vos condoléances, en présence du cercueil,de 13h30 à 14h30 à laLes funérailles ont été confiées àIl laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Jeannine des 73 dernières années, ses enfants: Gilles (France Gagné), Réjean (Guylaine Lévesque), Renée (Éric Gosselin), Jacques ainsi que ses petits-enfants: Isabelle et Sébastien Dorion, Elaine Lévesque, Dominique et Marie-Christine Avoine. Sont également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thomas (feu Thérèse Fraser), feu Désiré (feu Gertrude Gagné), feu Marie-Anne (feu Louis Lebreux), feu Marie-Laure (feu Rémi Lebreux), feu Philippe (feu Annette Paradis), feu Odile, Rose (feu Alphonse Blanchet), feu Marcelle, feu Lucille, Paul (Rachel Desrochers); Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins de bienveillance.