DESCHÊNES, Luis

À Québec, le 13 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Luis Deschênes, conjoint de Raymonde Beaulieu, fils de feu Robert Deschênes et de feu Annette Mailloux. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Raymonde; ses filles : Stéphanie (Dominic Manseau), Marjorie (feu Danny Germain, Simon Roberge) et Ève (Patrick LeBrun); ses belles-filles : Edith Pelletier (Guillaume Germain) et Julie Pelletier; ses petits-enfants : Félix, Romie, Hubert, Milan, Léonie et Cassily; ses frères et sœurs : Jean-Baptiste (feu Gilberte Bilodeau), feu Noël (Gertrude Bilodeau), Père Richard M.Afr, Madeleine (Lucien Breton), feu Réginald (Françoise Belley), Raymond, Clément (Micheline Carré)et Marie-Thérèse (Louis-Marie Gaudreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : Hélène (Rodrigue Rioux), Pauline (Raymond Poulin), Marie-Jeanne, Bernard (Lyne Fraser), feu Jean-Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de Jacques, Gilles (Béatrice Beaupré) et Lise, qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques : www.scleroseenplaques.ca