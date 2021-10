BOURGAULT, Sœur Rita

(Sœur Armand-Marie)



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 11 octobre 2021, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée sœur Rita Bourgault (sœur Armand-Marie), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Armand Bourgault et de feu Anne-Marie Bourgault, originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Elle était dans la 78e année de sa profession religieuse.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier / Athos.Sœur Rita laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les associé(e)s de la communauté, ses frères et sœurs ; feu Donat (feu Éliane Picard), Gilberte (feu Hilaire Boissé), Monique (feu Alphonse Dion), feu Lucille (feu Bertrand Robichaud), Madeleine (feu Bernard Rivest), feu Marie-Marthe (feu Guy Rivest), Jean-Paul (Claudette Gilbert), Gaston (Gabrielle Laliberté), Jean-Marc (Lucie Hébert) et Conrad (Madeleine Bélanger) ainsi que ses nombreux neveux, nièces, ses cousins, cousines, et ami(e)s.