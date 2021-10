Accident mortel à Lévis: le conducteur avait plus de trois fois la limite permise d’alcool dans le sang

Un homme de 25 ans qui était passager dans une voiture a perdu la vie samedi matin après que le conducteur, complètement ivre, ait percuté un poteau de signalisation, à Lévis.

• À lire aussi: Un corps repêché au bassin du port de Québec

• À lire aussi: Accident mortel au Saguenay: les deux occupants d’un véhicule ont perdu la vie

La collision est survenue vers 3h, quelques instants après que les deux hommes âgés de 25 ans aient quitté un établissement licencié du secteur.

Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté de plein fouet un feu de circulation situé sur un terre-plein central. L’impact a eu lieu en direction sud sur la route du Président-Kennedy, près de l’intersection de la rue Lorenzo-Auger et de la sortie 325 qui mène à l’autoroute 20.

Grièvement blessé, le passager a succombé à ses blessures peu de temps après l’arrivée des premiers secours. Le conducteur n’a souffert quant à lui d’aucune blessure, indique Marc Tremblay, capitaine du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Arrêté pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort, ce dernier a « soufflé » plus de trois fois la limite permise d’alcool dans le sang de 0,08g/L. Il doit être rencontré par les enquêteurs au courant de la journée et devrait comparaître en soirée.

Des reconstitutionnistes et des patrouilleurs en enquête-collision de la Sûreté du Québec (SQ) se sont rendus sur place pour établir les causes et circonstances de l’accident.