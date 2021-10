[QUIZ] Ressentez-vous de l'amour ou une attirance?

La ligne est mince, souvent floue, et même s’il n’est pas toujours nécessaire de la définir, il peut quand même être intéressant de tenter de savoir si ce qui est ressenti correspond à de l’amour ou bien à une attirance – et peut-être même à un peu de tout ? Profil partenaire avec bénéfices ou profil amour ?

1. La personne qui attire votre attention ou qui suscite votre intérêt vous raconte à quel point une personne du bureau lui fait de l’effet, quelle est votre réaction ?

a) Vous vous sentez triste, mais ne le laissez pas savoir

b) Vous lui dites que cette personne vous fait également de l’effet

c) Vous sentez qu’elle vous échappera si vous ne lui manifestez pas vos sentiments

2. Vous vous surprenez à rêver souvent de cette personne :

a) Cela se termine souvent par le fait qu’elle part et cela vous laisse indifférent.e

b) Ces rêves érotiques ne font qu’alimenter votre fougue

c) Dans ces rêves, vos échanges sont doux et passionnés à la fois, vous vous réveillez à chaque fois avec le cœur léger et une lueur aux yeux

3. Lorsque vous pensez à vos loisirs et intérêts, et établissez le parallèle avec les siens :

a) Ils sont assez éloignés

b) Ils sont nombreux

c) Ils se ressemblent presque en tous points

4. Oseriez-vous discuter avec cette personne de vos désirs sensuels ?

a) Non

b) Oui

c) Ça dépend...

5. Faites l’exercice suivant : pensez à la personne que vous avez le plus aimée dans votre vie, que ressentez-vous ?

a) Les souvenirs de la douceur du foyer

b) Le souvenir de la texture de sa peau, l’intensité de son regard, la beauté d’une telle partie du corps...

c) Un bien-être profond d’être soi et de pouvoir tout affronter

6. En pensant à la personne qui vous fait vibrer ou provoque en vous des papillons dans le ventre, vous réalisez que :

a) Vous ne savez rien de sa vie privée

b) Vous connaissez plusieurs choses à son sujet, mais vous ignorez tout de ses secrets les plus intimes, mais cela vous convient comme ça

c) Vous en savez beaucoup à son sujet et que plus vous parlez avec elle, plus vous avez envie de la découvrir

7. Les sorties et les loisirs sont agréables à partager avec cette personne...

a) Mais si ces moments ne se reproduisent pas, vous n’en faites pas de cas – car ils ne sont pas essentiels à votre vie

b) Et ils se terminent souvent par des moments de complicité érotique peu banals...

c) Et à peine terminés, vous souhaitez fixer une autre date à l’agenda pour recommencer

8. Après une relation sexuelle avec la personne

a) Vous pouvez quitter en vous sentant bien, tout autant qu’elle

b) Vous vous sentez bien, car votre satisfaction personnelle est à son maximum

c) Vous êtes au 7e ciel tant la complicité vous comble mutuellement

Naturellement, ces énoncés ne sont que des pistes de réflexion, rien de scientifique, mais vous pouvez déjà entrevoir un filet de réponse qui correspondrait au profil attirance ou partenaire avec bénéfices lorsque la majorité de vos réponses sont « b ». Une majorité de « c » fait davantage pencher la balance vers des sentiments amoureux. Un peu de tout ? Toutes les réponses sont possibles !

