GOSSE, Jean



À l'hôpital Général de Québec, le 22 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean Gosse, époux de feu madame Jeannine Pelletier et fils de feu de monsieur Robert Gosse et feu madame Madeleine Chaufaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil son fils Jean-Sébastien, ses petits-enfants : Laurent, Théo, Romy et leur mère Stéphanie Rouleau; sa belle-sœur : Juliette Pelletier (Gaston Lacoste-Bouchet); ses neveux et ses nièces : Pierre Lacoste-Bouchet (Isabelle), Anne Lacoste-Bouchet, Daniel Ross ainsi que plusieurs parents et ami(e)s dont Micheline Godbout. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec, 305-1040 Avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 527-4294