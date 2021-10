Canadien: un hommage aux premières nations

Le Canadien de Montréal fera une cérémonie de reconnaissance des terres envers les peuples des premières nations pour chacun de ses matchs à domicile cette saison.

La formation montréalaise en a fait l’annonce samedi, quelques heures avant leur match inaugural au Centre Bell contre les Rangers de New York.

«La reconnaissance territoriale permet de reconnaître les Premiers Peuples sur les territoires traditionnels desquels nous vivons et œuvrons. La reconnaissance territoriale est en elle-même une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. La reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques avec les populations autochtones et à la poursuite du processus de réconciliation», peut-on lire dans un communiqué partagé par l’équipe sur le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Canadien dit aussi prévoir une cérémonie plus officielle un peu plus tard dans la campagne, lorsque Carey Price sera de retour parmi l’entourage de l’équipe. Celui-ci a des racines autochtones et le club voudrait qu’il soit présent pour l’événement.

