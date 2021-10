Cœur de pirate: dans tous les sens

À peine six mois après la sortie de son album instrumental, Perséides, Cœur de pirate est de retour avec un nouvel album de chansons originales, Impossible à aimer. Inspirée par la chanson française des années 1970, Béatrice Martin a voulu offrir un album qui pouvait aller dans tous les sens.

Béatrice Martin avait prévu sortir son nouvel album il y a près de deux ans. Mais la pandémie, le confinement et le report des spectacles ont ralenti le processus.

« Je me suis aussi fait opérer des cordes vocales, indique-t-elle. Finalement, ce sont des choses qui ont été extrêmement bénéfiques. Ça m’a permis de renouer avec les chansons qui ont évolué malgré elles. Et j’ai aussi eu le temps d’écrire d’autres chansons, dont On s’aimera toujours, qui est le premier single. »

Coréalisation

Sur ce nouvel album, on retrouve à la fois des pièces très douces au piano, mais aussi d’autres titres beaucoup plus rythmés.

« Je me suis vraiment basée sur des choses que j’ai écoutées dans mon enfance et mon adolescence, dit Béatrice. C’était très “années 1970 de la chanson française”. J’ai eu une période un peu pêle-mêle. C’est comme quand t’écoutes un album de Joe Dassin, ça va un peu partout. »

Pour l’aider à la réalisation, Béatrice a décidé de demander à son complice de longue date, Renaud Bastien, de l’épauler. Le musicien l’accompagne sur scène depuis qu’elle a 18 ans, mais à part pour l’album de la série Trauma, il n’avait jamais travaillé à la réalisation en studio avec la chanteuse.

« On a des personnalités qui se complètent très bien, dit Béatrice. Je n’ai même pas besoin de lui parler et il comprend ce que je veux. C’est vraiment l’idéal. »

Traitement médiatique

Le titre de l’album, Impossible à aimer, fait référence au traitement médiatique de sa vie privée que l’artiste a eu dans le passé.

« Encore aujourd’hui, j’ai retrouvé des articles d’il y a dix ans qui disaient que je venais de me faire un chum. Le titre était : Cœur de pirate a enfin retrouvé l’amour après des années tumultueuses. Je ne comprends pas parce que ce n’était pas différent de n’importe qui dans sa vingtaine qui vit des affaires. Ça m’a fait un peu de la peine parce qu’on n’aurait pas dit ça d’un gars comme Justin Bieber. »

Même si elle doit accoucher en janvier, Béatrice Martin n’est pas trop préoccupée par la tournée d’un mois qu’elle fera en Europe, de la mi-novembre à la mi-décembre.

« Je vais sûrement faire la blague au début de chaque spectacle en demandant s’il y a un médecin dans la salle ! » dit-elle.

► Le nouvel album de Cœur de pirate, Impossible à aimer, est maintenant en vente. Elle sera en spectacle à Brossard le 20 octobre. Pour toutes les dates : coeurdepirate.com.

Quatre chansons commentées

Le Journal a demandé à Béatrice Martin de commenter quatre pièces d’Impossible à aimer.

On s’aimera toujours : « C’est une chanson d’amour heureuse. Je pense que le beat [disco] est venu assez naturellement. J’ai composé la mélodie en premier. J’écoutais de la musique de cette époque-là [les années 1970]. [...] J’aimais aussi beaucoup la chanson de Kacey Musgraves High Horse. Je trouvais ça fou comment elle avait mélangé le disco et le country et je voulais qu’on fasse ça. Finalement, ce n’est pas ça du tout qu’on a fait ! [Rires] »

Tu ne seras jamais là : « Alexandra Stréliski est quelqu’un que j’admire énormément. Elle a déjà ouvert pour moi en France. Elle a un autre phrasé de piano. [...] J’avais fait un peu le tour de cette chanson-là et je ne savais pas comment la rendre intéressante. Elle est arrivée et elle a fait quelque chose de super actuel, super beau, super touchant. »

Crépuscule : « C’est la dernière chanson qu’on a faite pour l’album. Ça paraît un peu ! [Rires] Je me rappelle avoir dit à Renaud [Bastien, le coréalisateur] qu’on allait finir avec un gros “bang !” On y est allés quétaine et on a beurré épais. Pour vrai, ça marche. On a eu vraiment du plaisir. On voulait y aller un peu à la Polnareff et sa chanson Lettre à France. »

Hélas : « J’ai utilisé un vocodeur. Tu prends un micro et ta voix passe dans un synthétiseur. Imogen Heap l’avait fait dans Hide and Seek, que j’aime beaucoup. Bon Iver et Kanye West l’ont aussi fait. Je trouvais ça le fun de l’explorer. Avec la pandémie, on avait plus le temps pour essayer plein d’affaires. »