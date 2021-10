RÉMILLARD, Jean-Claude



À la Villa Bellevue, le 27 septembre 2021 à l'âge de 86 ans est décédé Monsieur Jean-Claude Rémillard, fils de feu Joseph Rémillard et de feu Bernadette Gagnon. Il demeurait à Lévis. Il était le frère de feu Jacqueline Rémillard, feu Jeannette Rémillard, feu Simonne Rémillard (feu Jacques Dufresne), Jacqueline Rémillard (Roger Grégoire) et Rita Rémillard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Villa Bellevue de St-Romuald pour les bons soins prodigués avec amour et humanité. La famille recevra les condoléancesdès 10h.et de là au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Rein.