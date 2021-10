Des via ferrata spectaculaires à découvrir au Québec

Peu importe la période de l’année, c'est toujours la bonne saison pour grimper dans la canopée du Québec – même si en automne, c'est particulièrement agréable pour profiter des paysages multicolores. Voici six via ferrata parmi les plus saisissantes de la province, à découvrir pendant la flambée des couleurs.

Parc national du Mont-Tremblant

Laurentides

Aménagée sur la paroi de la Vache Noire et longue de 500 mètres, la via ferrata du Diable est l’une des plus vertigineuses du Québec, avec des passages à 200 mètres du sol qui vous feront emprunter des poutres, ponts et passerelles surplombant la sinueuse rivière du Diable.

Activité offerte jusqu’au 24 octobre 2021

sepaq.com/pq/mot

Tyroparc

Sainte-Agathe-Des-Monts, Laurentides

Un parcours de via ferrata, du rappel et des tyroliennes – dont la plus haute de l’est de l’Amérique – font de ce parc un site qui vous procurera une bonne dose de sensations fortes et d’adrénaline.

Activité offerte jusqu’au début novembre 2021

Expérience de via ferrata offerte en hiver également

Info: tyroparc.com

Palissades de Charlevoix

Saint-Siméon, Charlevoix

Ce parc d’aventure propose deux parcours très naturels de via ferrata «estivale», celle du Faucon et celle du Lynx, comprenant un pont aérien suspendu à 200 mètres de hauteur. Deux tyroliennes de 250 mètres permettent de survoler des paysages époustouflants sur la vallée, dans ce site prisé pour l’escalade de roche (et de glace).

Activité offerte jusqu’à la fin octobre 2021

Expérience de via ferrata hivernale («via ski») à l’hiver 2022

Info: aventurex.ca/les-palissades-de-charlevoix

Arbraska Rawdon

Rawdon, Lanaudière

Bien connu pour son parcours d’hébertisme qui se déploie dans les arbres – même la nuit –, Arbraska Rawdon offre également l’activité de via ferrata sur les flancs du mont Pontbriand et sa paroi rocheuse et permet ainsi d’atteindre son sommet où une vue époustouflante attend les visiteurs.

Jusqu’au 14 novembre 2021

Info: arbraska.com/parc/rawdon

Parc Aventures Cap Jaseux

Saint-Fulgence, Saguenay-Lac-Saint-Jean

En plus des hébergements originaux et d'un parcours d’arbre en arbre exceptionnel, le Parc Aventures offre une via ferrata enlevante au-dessus de l’eau, des tyroliennes épatantes avec des points de vue renversants sur le fjord qui méritent à eux seuls le détour.

Jusqu’au 31 octobre 2021

Info: capjaseux.com

Vallée Bras-du-Nord, Saint-Raymond (région de Québec)

Située à 10 minutes de Saint-Raymond-de-Portneuf, la via ferrata du Nord offre un parcours permettant d'observer une vallée magnifique, une rivière sinueuse, de nombreuses montagnes et falaises, ainsi qu’une majestueuse chute.

Activité offerte jusqu’en octobre; saison 2021 terminée

Expérience de via ferrata hivernale («via ski») à l’hiver 2022

Info: aventurex.ca/via-ferrata-vbn

Pour d'autres idées au Québec, consultez le site des via ferrata du Québec : viaferrataquebec.com