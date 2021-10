Distinction Avocat émérite «Ad.E.»

Le Barreau du Québec a attribué récemment la distinction connue sous le vocable de « Avocat émérite 2021 » parmi ses membres qui se sont distingués par l’excellence de leur carrière professionnelle, leur contribution exceptionnelle à la profession ou encore leur rayonnement exceptionnel dans leur milieu social et communautaire ayant rejailli sur la profession d’avocat. Chaque membre détenant cet honneur peut donc adjoindre, après son nom, l’abréviation « Ad. E. ». Parmi les 14 avocats émérites de l’année 2021, on retrouve entre autres Me Olga Farman (photo), Ad. E. (Associée directrice chez Norton Rose Fulbright, bureau de Québec) et Me Claude Beaulieu (photo) Ad. E. (Avocat chez Simard Boivin Lemieux au Saguenay–Lac-Saint-Jean). Les distinctions honorifiques Avocat émérite de l’année 2020 (Me Normand Boucher, Ad. E., Me Dominique Goubau, Ad. E., Me Jocelyn Verdon, Ad. E., tous de Québec, et Me Miville Tremblay, Ad. E., Saguenay–Lac-Saint-Jean) et celles de 2021 seront décernées lors d’une cérémonie spéciale qui aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à Montréal.

Équipe de l’année

Photos courtoisie

Bravo au club de golf de Cap-Rouge qui a remporté le Méritas « Équipe de l’année » lors du Gala Méritas de l’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ) tenu le 7 octobre dernier au Club de golf Hemmingford. Cap-Rouge a devancé les clubs La Vallée du Richelieu et Lac Saint-Joseph au fil d’arrivée dans cette catégorie. Lors de l’attribution de ce Méritas d’excellence au club de Cap-Rouge, les membres du jury ont retenu l’effort, l’implication et le travail effectué par l’équipe afin de remettre l’ensemble des opérations en place à très court terme et malgré la COVID ; l’esprit d’équipe qui unit les membres de la direction ; la qualité du service ; la qualité du parcours qui est reconnu comme étant à un niveau supérieur ainsi que l’atmosphère qui règne au club de Golf de Cap-Rouge. Les membres de la direction sont : Marc Gélinas, directeur général ; Amélie Marois, adjointe administrative ; Vincent Patoine, contremaître du parcours ; Liette Fortier, directrice des ventes, les professionnels Alain Trudel (en titre) et Pierrick Deschenes (adjoint) ; Denis Thibault, chef cuisinier et Sylvain Dufour, gérant du service de restauration. Sur la photo, Marc Gélinas (au centre), directeur général du club de Cap-Rouge, est entouré de Martin Ducharme (à gauche) et de Richard Beaudry, d’Ovation Média.

Maison de soins palliatifs du Littoral

Photo courtoisie

L’homme d’affaires Bruno Lavoie (photo), propriétaire du BMR Saint-Jean-Chrysostome, a accepté la présidence d’honneur du 2e Encan virtuel au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral, qui se déroulera du 4 au 21 novembre. L’encan proposera au grand public plus de 80 lots. La Maison de soins palliatifs du Littoral vous invite à vous joindre à cet encan en vous rendant sur le site internet de la Maison : www.mspdulittoral.com. Rappelons que l’encan 2020 avait permis à la Maison d’amasser 62 000 $.

En souvenir

Photo courtoisie

Le barrage, le réservoir et la centrale souterraine de LG-2 porteront désormais le nom de Robert Bourassa, motion adoptée unanimement par l'Assemblée nationale du Québec, le 16 octobre 1996, en hommage à l'ancien premier ministre du Québec décédé le 2 octobre 1996.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre-Karl Péladeau (photo), président et chef de la direction de Québecor, 60 ans... Rachid Badouri, humoriste québécois, 45 ans... Marc Levy, écrivain français, 60 ans... Wilfrid Paiement, joueur de hockey canadien (1974-88), avec les Nordiques de 1981 à 1986, 66 ans... Jean-Jacqui Boutet, homme de théâtre à Québec, 67 ans... Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, 75 ans... Angela Lansbury, actrice anglaise naturalisée américaine, 96 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 octobre 2019 : Patrick Day (photo), 27 ans, boxeur américain plongé dans un coma à la suite d’un K.-O... 2017 : Pierre « Boum Boum » Meilleur, 66 ans, ex-préposé à l'équipement chez les Canadiens dans les années 1970... 2014 : Misty Upham, 32 ans, actrice américaine... 2013 : Bruno Bonamigo, 48 ans, réalisateur-coordonnateur québécois du Téléjournal Radio-Canada Télé... 2011 : Dan Wheldon, 33 ans, pilote automobile (Indy Car) ... 2010 : Jack Butterfield, 91 ans, président de la Ligue Américaine de Hockey (LAH) pendant 28 ans... 2009 : Paul-Dominique Gagnon, 60 ans, maire de Laterrière de 1982 à 1994 et auteur... 2004 : Pierre Salinger, 79 ans, secrétaire de presse à la Maison Blanche... 1992 : Shirley Booth, 94 ans, actrice américaine (Adèle) ... 1981 : Moshe Dayan, 66 ans, général et homme politique israélien.