TROTTIER, Marthe Roberge



Au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 30 septembre 2021, nous a quittés, à l'âge de 90 ans, madame Marthe Roberge, épouse de monsieur Yvon Trottier. Elle est allée rejoindre son fils Jean, décédé en 2014.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Outre son époux Yvon, elle laisse dans le deuil sa fille Marlène (Jacques-Henri Houle), sa belle-fille Linda Veilleux (feu Jean), ses petits-enfants: Anne-Sophie (Charles) et Alexandra Houle (Simon), Gabriel (Krystel) et Marie-Pierre Trottier. Elle avait quatre arrière-petites-filles: Layla et Clara, Alicia et Raphaëlle, qu'elle aurait tant aimé mieux connaître. Elle manquera à sa sœur Rolande (feu Raymond Harnois) et à sa belle-sœur Louisette Boisvert (feu Roland Roberge). Tous les autres membres de sa grande fratrie l'ont précédée dans l'au-delà: Charles-Auguste (feu Marie-Ange Picard), Adrien, Jean-Marie, Adrius (feu Simone Béland), Paul (feu Rose Berthiaume), Claire, Philippe, Bertrand, Thérèse (feu Martin Ratelle), Fernande, Carmen (feu Lucien Proulx), Fernand (feu Pauline Arpin), Martin, Jean-Louis (feu Lucette Proulx), Guy (feu Liliane Bédard), Denise, Roland et Claudette (feu Roger Lavallée). Dans la famille Trottier, elle laisse endeuillés: Jeanne (feu Jacques Perron), Robert (Pierrette Simoneau), Micheline (feu Antonio Arvisais), Lucille Gagnon (feu Vincent Trottier), Jean-Paul Moreau (feu Violette Trottier). Plusieurs neveux, nièces, ami(e)s et quelques cousines sont également affectés par son décès. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des " Remparts " des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement, leur humanisme et tous les bons soins prodigués. En témoignage de sympathie, ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 0K9 (ou sur leur site internet).