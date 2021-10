BLANCHET, Gaston



À la Maison Legault, le 5 octobre 2021, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédé paisiblement monsieur Gaston Blanchet, précédé de son épouse feu Jacqueline Caron. Il était le fils de feu monsieur Hervé Blanchet et de feu dame Exilia Nadeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses cinq enfants: Bernard (Marie St-Arneault), Suzanne, Pauline, Paul et Lise (Mario Lépine); ses petits-enfants: François (Karine), Patricia (Marc-Antoine), Christine (Claude), Anne-Marie, Isabelle, Catherine (François) et Jean-François; ses cinq arrière-petits-enfants: Éva, Thomas, Charles, Anabelle et Évelyne ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Legault de Québec pour leur soutien et leurs bons soins.