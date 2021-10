Élection municipales: Rousseau lance une campagne de publicité sur grands panneaux

Jean Rousseau prend les grands moyens pour se faire connaître avec le lancement d'une campagne d'affichage sur panneaux géants, où il se présente comme le candidat à la mairie qui s'oppose à toute forme de surtaxe.

Tablant sur son opposition à la redevance de transport, mise de l'avant par Bruno Marchand, ou au péage sur les autoroutes ou le troisième lien, évoqué par Jackie Smith et Claude Villeneuve, d'Équipe Marie-Josée Savard, Jean Rousseau entend marteler son message.

Déjà, deux panneaux ont été installés le long d'artères principales à Québec. Sur l'avenue du Colisée, on peut voir l'affiche qui dit «Rousseau maire. Rassurant. Aucune surtaxe et redevance». Une autre, sur la 4e Avenue, vante son «courage» et son «audace». D’autres apparaîtront le long des rues et autoroutes, annonce-t-il.

«On a des candidats de différents groupes qui mettent de l’avant des redevances, des taxes. Pour nous, c’est inacceptable.»

Péage

M. Rousseau a mentionné la position prise dans des chroniques par Claude Villeneuve, candidat de Marie-Josée Savard dans Maizerets-Lairet, alors qu’il était chroniqueur au Journal de Québec. Il se positionnait en faveur d’un péage dans un éventuel troisième lien. Vendredi, M. Villeneuve a admis que le tunnel cause des inquiétudes dans son district, mais affirme qu’il considère maintenant qu’il ne revient pas à la Ville de décider si cela sera implanté.

«C’est toujours la faute d’un autre. On peut questionner le leadership», a répliqué M. Rousseau. «M. Villeneuve reprend le discours de Mme Savard. C’est triste. Il avait des convictions et il semble qu’avec le vent, on appuie Mme Savard qui, elle, n’en a pas.»

Banque foncière

Pour diversifier les revenus de la Ville, qui est souvent enfermée dans le modèle de perception de taxes foncières, le chef de Démocratie Québec propose la création d’une «banque foncière». Il s’agit de terrains dont la Ville ferait l’acquisition et qu’elle pourrait revendre ensuite à profit afin d’accroître ses revenus.

