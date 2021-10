ROY, Henri



Le 5 octobre 2021, est décédé à l'Hôpital de Chicoutimi, à l'âge de 90 ans, M. Henri Roy, époux de Mme Pierrette Lavoie depuis 63 ans, demeurant à Chicoutimi secteur nord. Il était le fils de feu Mme Marie-Ange Boutin et de feu M. Napoléon Roy. La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 23 octobre 2021 de 9 h à 11 h auLa crémation a eu lieu au crématorium du Complexe funéraire Carl Savard et les cendres seront déposées au columbarium de la Sérénité. Outre son épouse, Mme Pierrette Lavoie, il laisse dans le deuil ses 4 fils: André Roy (Martine), Denis (Nathalie), Jean (Sonia) et Christian (Hélène); ses 9 petits-enfants : Marie-Élaine (Daniel), Sébastien (Marie-Hélène), Audrey, Olivier (Monica), Élisabeth (Lucas), Marie-Christine (Marco), Nicolas, Samuel, Ariane (Jean-François), son arrière-petit-fils Léon ainsi que les 2 à venir. Il laisse également dans le deuil ses soeurs : Rolande Roy (feu Florient) et Soeur Elisabeth S.S.S.C.M.; ses belles-soeurs et beaux-frères : Thérèse Bédard (feu Maurice), Lucienne Plante (feu Philippe), Jeannine Lavoie (Jacques), Raymond Lavoie (Bernadette), Jean-Marie Lavoie (Amélie), Réjeanne Bergeron (feu Réal), et Claudette Roy (feu Léo) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Des remerciements particuliers aux médecins et aux membres du personnel dévoués de l'Hôpital de Chicoutimi. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Fondation de ma vie sera présente au salon afin de les recueillir.