Ginette Reno donne de ses nouvelles: «j'ai failli mourir»

La chanteuse Ginette Reno a donné, samedi, des nouvelles de son état de santé, quelques jours après avoir été hospitalisée pour un malaise mercredi dernier.

«En gros, mon cœur a eu une panne d’électricité. J'ai failli mourir», écrit-elle dans une publication Facebook.

Ginette Reno, qui a déjà connu des problèmes cardiaques alors qu’elle se trouvait en Floride en janvier 2014, raconte que les médecin lui ont appris qu’elle était atteinte d’une «maladie très rare».

«Je tiens à vous dire que je ne veux pas mourir. J’ai encore tant de choses à accomplir!», peut-on également lire.

«J’ai deux maladies. En fait, non! Je réalise que j’en ai trois. La première, la plus grave, je l’appellerai la maladie d’amour. Malgré tout et avant tout, sans amour, il n’y a pas de vie possible. La deuxième est une maladie du cœur. Vous vous rappellerez peut-être que j’ai déjà subi un problème cardiaque lors d’un séjour en Floride. La troisième, celle dont les médecins m’ont appris l’existence, est une maladie très rare, supposément parce qu’elle est "paradoxale à l’autre". L’une est opérable et l’autre doit être prise au sérieux et adéquatement médicamentée», a-t-elle expliqué.

La chanteuse a assuré qu’elle a «toujours aimé la vie avec une intensité démesurée et une passion sans limites. Et encore aujourd’hui, je vis à plein cette hospitalisation! »

Hospitalisée depuis mercredi, elle pourra quitter l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, lorsqu’elle sera «totalement sur pied et en bonne santé».

En publiant ce message, la chanteuse dit vouloir rassurer les gens. «Je vous écris de ma chambre d’hôpital pour vous rassurer et vous dire que je suis entre de bonnes et nombreuses mains.»

La chanteuse en a profité pour annoncer qu’elle prépare un nouveau concert, «Ginette chante Reno», et qu’elle souhaite donner un concert-bénéfice en l’honneur de l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, où elle est admise depuis mercredi.

Finalement, Ginette Reno a conclu son message sur une note plus humoristique: «On m’a souvent demandé à l’hôpital si j’ai des allergies, et j’ai répondu chaque fois la même chose: ‘’À certains hommes seulement!’’».