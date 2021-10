Irritée par «ceux qui parlent, mais n'agissent pas»: la reine Elizabeth II se fait prendre par un micro ouvert

La reine Elizabeth II a exprimé son irritation envers les dirigeants mondiaux «qui parlent» du changement climatique, «mais qui n’agissent pas», lors d’une conversation privée sur la COP26 captée jeudi, en marge d’un discours au Parlement gallois.

• À lire aussi: Elizabeth II vue avec une canne en public

• À lire aussi: Les dernières volontés du prince Philip, un secret bien gardé... au moins pour 90 ans

Alors qu’elle ouvrait, jeudi, la nouvelle session du Parlement gallois, la monarque de 95 ans a été entendue, à cause de son micro resté allumé, sortir de son habituelle réserve lors d’une discussion avec la présidente du Parlement, Elin Jones: «Extraordinaire, n’est-ce pas? J’ai entendu parler de la COP... Je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.»

«Nous ne connaissons que les personnes qui ne viennent pas... C’est vraiment irritant quand ils parlent, mais qu’ils n’agissent pas», a-t-elle ensuite poursuivi.

Parmi les dirigeants qui n’ont pas encore confirmé leur présence au sommet de l’ONU pour le climat, qui se déroulera pendant deux semaines à Glasgow (Écosse), à partir du 31 octobre, on retrouve le premier ministre australien, Scott Morrison, le président chinois, Xi Jinping, le président russe, Vladimir Poutine, et le premier ministre indien, Narendra Modi.

Le prince Charles, fils de la reine et militant écologiste de longue date, a appelé, en début de semaine, les dirigeants à «agir sur le terrain». Le prince William, son petit-fils, deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, est également intervenu, demandant plus que de «belles paroles».

Le duc de Cambridge s’en est pris, jeudi, à la course au tourisme spatial, estimant que «les plus grands cerveaux et esprits de ce monde [devraient] essayer, avant tout, de réparer cette planète», au lendemain du voyage de quelques minutes dans l’espace effectué par l’acteur de la série Star Strek William Shatner à bord d’une fusée de Blue Origin.

La présidente du Parlement gallois a parlé avec la reine de cette rare attaque frontale du prince William, qui a été critiquée par certains. «Oui, j’ai lu [des choses] là-dessus», a répondu Elizabeth II en souriant.

La reine, Charles et William doivent tous trois assister aux événements de la COP26. Les participants tenteront de persuader les principales économies en développement de faire davantage pour réduire leurs émissions de carbone, et d’amener les pays riches à débloquer des milliards de dollars supplémentaires pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter aux changements climatiques.