La COP26 n'amènera «pas de grands changements», déplore Greta Thunberg

Une conférence de plus qui n'amènera «pas de grands changements»: à deux semaines de la COP26, la militante suédoise Greta Thunberg a déploré par avance samedi la réunion, pourtant «cruciale» pour l'avenir de la planète.

«Dans l'état actuel des choses, cette COP n'amènera pas de grands changements», a déclaré à l'AFP la figure emblématique du mouvement Fridays for Future, en marge d'un concert sur le climat organisé à Stockholm.

Face à plusieurs milliers de personnes qui avaient bravé le froid automnal pour écouter une vingtaine d'artistes, la jeune femme a surpris la foule en chantant et dansant +Never gonna give you up+ de Rick Astley.

La COP26 et toutes les réunions internationales «ont le potentiel de changer les choses puisqu'elles rassemblent tant de personnes. Nous devons donc nous assurer que nous saisissons cette occasion», a ajouté la militante, vêtue d'une polaire noire: «On va devoir continuer à faire "le forcing!"».

Lors de la conférence à Glasgow en Écosse, les États du monde entier auront du 31 octobre au 12 novembre pour négocier et s'engager plus concrètement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«Mon espoir évidemment, c'est que nous réalisions tout d'un coup que nous sommes confrontés à une crise existentielle et que nous agissions en conséquence», a continué Greta Thunberg.

Pour elle, il faut désormais «changer le point de mire et ne plus chercher à créer des niches dans les programmes, mais plutôt à sauver la planète, le présent et les conditions de vie des générations futures».

Selon la dernière évaluation de l'ONU publiée mi-septembre, le monde se dirige vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C d'ici la fin du siècle alors que chaque fraction de degré supplémentaire multiplie les conséquences dramatiques.

À VOIR AUSSI