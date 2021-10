La «Grande Démission»: quand les milléniaux vont voir si l’herbe est plus verte ailleurs

Le phénomène de la «Grande Démission» est de plus en plus observé au Canada et aux États-Unis, un phénomène qui touche particulièrement les milléniaux.

Selon le Guide salarial 2022 de Robert Half, le nombre de démissions a augmenté de 20% en 2020-2021, en comparaison à 2019 et ce sont majoritairement les milléniaux qui sont représentés dans les statistiques.

Pour la professeure en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Blandine Emilien, ce phénomène est en partie dû au fait que la génération «magasine» davantage ses emplois.

«Ils magasinent, ce sont des consommateurs d’emplois maintenant. Ils magasinent le plus possible en pensant que l’herbe est plus verte ailleurs et en recherchant peut-être cette herbe plus verte et peut-être qu’on parle ici de changement même de secteur, non seulement d’emploi, mais de secteur d’activité très rapidement», explique-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

La chasseuse de tête et présidente de Delan, Anne-Marie Deslauriers, croit que les milléniaux souhaitent simplement «que les entreprises mettent les employés au centre».

«Les gens qui voyageaient 1h30 le matin et 1h30 le soir et que, finalement, ils se disent : "j’ai tout fait ça pendant un an et demi, la même chose, mais sans voyager et j’ai gagné trois heures avec ma famille". Je pense que c’est ça qu’ils veulent nous dire les milléniaux», affirme-t-elle à TVA Nouvelles.

