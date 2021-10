La Grande Marche pour la protection des forêts a pris fin à Québec

Plusieurs marcheurs en provenance de différents endroits à travers la province étaient attendus samedi au parc de la Pointe-aux-Lièvres, à Québec, où a culminé la Grande Marche pour la protection des forêts.

Trois marches ont ainsi convergé à Québec pour la fin de l’événement en après-midi.

«Il y a eu la marche de Bellechasse, qui a duré une semaine, qui était très familiale, il y avait plus d’enfants que d’adultes dans cette marche-là», a observé Jolyane Lamontagne, organisatrice du mouvement.

«Il y a eu une marche à relais de Frelishburg à ici avec un bâton, qui a parcouru différents villages avec différents porteurs. Il y a aussi la grande marche de l’Outaouais, dont je fais partie, qui vient d’arriver, on a parcouru 565 kilomètres en passant de l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie... on a traversé Portneuf jusqu’à Québec, on a vécu plein de belles aventures», a-t-elle poursuivi.

Les marcheurs ont reçu un accueil au-delà de ce qu’ils pouvaient imaginer, a expliqué Mme Lamontagne.

«C’est incroyable, le nombre de repas faits avec amour qu’on a reçus», s’est-elle réjouie. «On a été accueillis pour dormir à tous les endroits, les gens ont donné, je pense que les gens ont à cœur la protection des forêts.»

La Grande Marche pour la protection des forêts a marqué l’arrivée de citoyens autochtones et allochtones qui provenaient de l’Outaouais, de l’Estrie ou encore des Appalaches et qui ont marché pour la défense de projets d’aires protégées dans la province.

