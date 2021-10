les chats de Saskia Thuot

Pomme, c’est la jolie maman de Pépin, et Pépin, c’est le Pépin de Pomme ! Saskia Thuot nous parle de ces deux minous en les comparant à des adolescents.

Photo courtoisie

Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ces chats chez vous ?

Le père de mes enfants était allergique aux chats donc il n’y a pas eu de chat à la maison. Après notre séparation, j’en voulais un. J’ai vu une photo d’un chaton à donner sur Instagram que j’ai trouvé trop mignon. C’était Pomme ! L’annonce provenait de Marie-Julie, ma première réalisatrice au temps de l’émission Décore ta vie. Je suis allée chercher Pomme avec les enfants sans leur dire qu’on adoptait un chat. Sur place, quand ils l’ont su, ils capotaient. Pomme a eu une portée de chatons avant d’être stérilisée et nous avons gardé un de ses rejetons, Pépin.

Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Pour Pomme, je ne me souviens pas exactement, mais c’était mon idée. Pour être un peu originale, peut-être ? Pour Pépin, c’est un de mes followers sur Instagram qui m’a donné l’idée en commentant une photo de Pomme avec ses chatons : « Oh ! Pomme a eu ses pépins ! » a-t-il écrit. Je me suis dit quelle belle idée ! C’est le Pépin de Pomme !

Êtes-vous plus « chat » ou « chien », et pourquoi ?

Je suis très chat. J’ai un historique avec les chats. Quand j’étais petite, on a toujours vécu en appartement et les animaux étaient interdits. Quand on allait en visite, je demandais toujours : « Est-ce qu’il va y avoir des chats ? » Plus tard, j’ai eu des chats : Rouquiroux, Sophie, Roméo... C’est le summum du bonheur pour moi d’être en contact avec ces animaux. Un chien, c’est sûr que j’aimerais ça, mais je le vois que « c’est de la job ». Beaucoup de job !

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chats ?

Pomme a quatre ans. Elle est magnifique avec ses couleurs écailles de tortue et ses yeux si verts ! Elle est toute petite. Elle a un souffle au cœur et ça nous inquiète. Pépin est un rouquin. Il est très fin, mais seulement quand il est fatigué ! Pépin est un peu bête et Pomme est douce. On dirait qu’elle roucoule quand elle miaule. Pépin, lui, est un peu « gnochon »... Il a un défaut : il jase la nuit. Il perd tous ses médaillons et ses colliers et on les retrouve à différents endroits dehors. On sait donc qu’il est aventurier. Il va dehors et se promène un peu partout.

Racontez-nous un fait cocasse ou particulier concernant vos chats.

Je reçois beaucoup mes amies à la maison, et souvent elles viennent avec leurs chiens. Dans ce temps-là, les chats s’assoient sur le piano et les regardent, l’air de dire : « Que c’est niaiseux, un chien ! »

Quelle est leur activité préférée ?

Aller dehors. Ils courent après les oiseaux et les écureuils. Ils dorment souvent tous les deux sous l’auvent.

Quel est l’endroit préféré de Pomme ?

Pomme adore dormir sur la table de salle à manger : elle est le plus beau centre de table de ma collection !

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir ces chats ?

Je savais pas mal dans quoi je m’embarquais, mais j’aurais aimé ça avoir des chats plus colleux... Par moment, on dirait que j’ai quatre adolescents à la maison (en comptant mes enfants et les chats) : ils viennent manger et repartent aussitôt !

Qui s’occupe de vos animaux lorsque vous partez en vacances ou pour le travail ?

C’est ma voisine d’à côté. Elle a accès à ma maison. C’est super d’avoir quelqu’un de confiance quand on part. Quand je pars, Pomme va parfois d’elle-même chez elle.

En quoi vos chats peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

Je les aime. Je les trouve beaux. Quand on est avec eux, il y a un calme qui s’installe. Je le vois surtout avec mes enfants.

À PROPOS DE SASKIA THUOT :