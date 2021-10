Montérégie: deux personnes dans un état critique après un face-à-face

Deux occupants d’une voiture étaient dans un état critique samedi soir après être entrés en collision avec une camionnette à la hauteur de l’Ange-Gardien, en Montérégie.

L’accident est survenu vers 19 h 15 lorsque l’un des deux véhicules aurait dévié de sa voie en circulant sur la route 235, près de l’intersection avec le Rang Séraphine, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Louis-Philippe Bibeau.

Un homme et une femme qui prenaient place à bord de la voiture ont été grièvement blessés et conduits vers un centre hospitalier après que leur véhicule ait pris feu sous la force de l’impact. On craindrait alors pour leur vie, a-t-il été précisé en soirée.

Le conducteur de la camionnette a également été transporté vers un hôpital pour des blessures mineures.

La route 235 a été fermée et une voie de contournement a été mise en place afin de laisser un enquêteur et un policier en enquête collision essayer de déterminer les circonstances de l’événement.