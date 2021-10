Montréal: victime de brutalité policière pour avoir baissé son masque

Une Montréalaise de 53 ans a allégué vendredi avoir été victime de brutalité policière après avoir baissé son masque dans le métro lors d’un court instant.

• À lire aussi: Arrestations pour meurtre et trafic de coke lié au Hells

En sortant de la station Georges-Vanier, Dora Quintero Sanabria aurait été interpellée par deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal, qui l’auraient accusée de ne pas porter un masque dans le métro et l’auraient menacée d’une amende de 1600 $.

En raison de problèmes de communication, elle n’aurait pas tout compris et aurait voulu appeler son mari. C’est à ce moment-là que l’un des deux agents aurait fait une remarque sarcastique sur son français et aurait jeté son téléphone à terre. Le policier l’aurait ensuite menottée et maintenue au sol en pesant fortement avec son pied sur son corps.

«J’avais peur de mourir. J’ai pensé à George Floyd», a indiqué Mme Quintero Sanabria, en entrevue à CTV News.

À la suite de cet événement, elle aurait subi des blessures à la main, à l’épaule et au genou, selon un communiqué du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR). Après cette interpellation, d’environ 25 minutes, la quinquagénaire aurait été libérée sans contravention et a déposé une plainte auprès de la police de Montréal.

«Nous avons quitté notre pays pour une vie meilleure», a déclaré Mario Pardo, le conjoint de Mme Quintero Sanabria, en entrevue au quotidien The Gazette. «Nous aimons Montréal, le Canada et le Québec. Mais nous trouvons cela difficile maintenant».

Un enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ) aurait contacté la dame après l'altercation, selon le CRARR.

À VOIR AUSSI