Dégâts en Estrie : les résultats d’une possible tornade

Une tempête a fait des ravages samedi en Estrie alors que des arbres ont été déracinés et des poteaux électriques ont été projetés par terre.

Pour Jean-Philippe Bélanger, météorologue chez Environnement Canada, il est possible que cette tempête soit en fait une tornade.

PHOTO COURTOISIE Mathieu Lussier et Nancy AC de «XtremChaseQuébec »

«On est encore en train de déterminer, on rassemble toutes les informations disponibles. On travaille aussi avec les gens de l’Université Western Ontario pour classifier s’il s’agit de microrafales ou d’une tornade», explique-t-il.

«Il va falloir attendre encore un peu» avant d’avoir la confirmation, estime l’expert.

Il est toutefois en mesure de confirmer que les vents ont soufflé entre 80 km/h et 100 km/h, mais les résultats de l’enquête devraient préciser le tout.

PHOTO COURTOISIE Mathieu Lussier et Nancy AC de «XtremChaseQuébec »

Celle-ci se fera d’ailleurs grâce aux photos et vidéos de citoyens qui seront rendus disponibles au courant de la journée, et grâce à des drones qui permettront de voir s’il y a une cicatrice dans le paysage.

«Avec un drone, on a une autre perspective et on peut prendre des clichés qui nous aident dans notre enquête», explique Jean-Philippe Bégin.

Les données radars de samedi seront aussi utilisées.

PHOTO COURTOISIE Mathieu Lussier et Nancy AC de «XtremChaseQuébec »

Une tornade en octobre?

Pour le météorologue, il ne serait pas anormal de voir une tornade dans la région au mois d’octobre, puisque c’est déjà arrivé par le passé.

De plus, les conditions étaient réunies samedi pour qu’une tempête se produise.

«La haute saison pour le temps violent c’est entre le mois de juin et le mois d’août, mais il suffit d’avoir un contraste de masse d’air suffisamment frappant, comme celui qu’on a connu hier», souligne-t-il.

PHOTO COURTOISIE Mathieu Lussier et Nancy AC de «XtremChaseQuébec »

