Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, nos trois experts en communication et politique analysent la semaine électorale à Québec, à travers tous ses rebondissements et les engagements des candidats et candidates. Bonne lecture !

Natacha Joncas Boudreau

Natacha Joncas Boudreau a œuvré pendant 10 ans en politique provinciale où elle a occupé diverses fonctions, notamment celles d’attachée de presse et de directrice de cabinet. Elle travaille aujourd’hui chez TACT, où elle accompagne plusieurs organisations en relations publiques et gouvernementales.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Loin devant selon les intentions de vote dévoilées cette semaine, Marie-Josée Savard est demeurée humble, une réaction appropriée en de telles circonstances. Toutefois, elle n’a pas profité de cette impulsion comme elle aurait pu le faire cette semaine. Pendant que Jean-François Gosselin s’est auto-pelure-de-bananisé concernant la construction d’un quatrième lien, son plus proche rival, Bruno Marchand, a mené une semaine avec le couteau entre les dents. Il est apparu combatif et ancré dans son plan de campagne qui lui apporte une visibilité soutenue. Jean Rousseau s’est moins imposé tandis que Jackie Smith est restée dans ses thèmes centraux, ce qui l’avantage.

Le bon coup de la semaine

Marie-Josée Savard est particulièrement disciplinée lors de l’annonce de ses engagements. Elle ne se laisse pas entraîner au détour d’une question, ce qui lui permet de communiquer efficacement et sans ombrage.

Le mauvais coup de la semaine

Alors qu’il était sur une lancée positive, Jean-François Gosselin s’est mis dans l’embarras en préconisant la construction d’un quatrième lien, idée sur laquelle il a reculé dès le lendemain.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 6 / 10

Total après 4 semaines : 27 / 40

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8 / 10

Total après 4 semaines : 32 / 40

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Total après 4 semaines : 26 / 40

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Total après 4 semaines : 32,5 / 40

Jackie Smith, Transition Québec : 7 / 10

Total après 4 semaines : 25 / 40

Karine Gagnon

Karine Gagnon est journaliste depuis 1995, directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales depuis 2013. Elle commente l’actualité municipale de la région sur diverses plateformes, dont à TVA Québec. Elle est étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université Laval.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Un deuxième sondage, mené cette fois pour les journaux de la Coop de l’information, place Marie-Josée Savard en tête dans la course à la mairie. S’affichant comme candidate de la continuité, elle a avantage à ne pas faire de vagues, comme cette semaine. Elle ne peut toutefois rien tenir pour acquis, étant donné le nombre d’indécis encore élevé. Cela démontre que ses adversaires, tant Gosselin, qui a connu une dure semaine, que Marchand, doivent passer en seconde vitesse. Jean Rousseau et Jackie Smith sont encore une fois loin derrière et ce déficit dans les intentions de vote s’annonce difficile à rattraper.

Le bon coup de la semaine

Le premier rassemblement militant d’Équipe Marie-Josée Savard a attiré 500 personnes et permis de recueillir plus de fonds qu’en 2017. En l’absence de Régis Labeaume, la candidate a pu bénéficier de toute la visibilité voulue.

Le mauvais coup de la semaine

Après avoir évoqué l’idée d’un quatrième lien pour desservir l’est, en plus d’un troisième lien réservé au transport en commun entre Québec et Lévis, Jean-François Gosselin a reculé, mais sa crédibilité en a pris pour son rhume.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 5 / 10

Total après 4 semaines : 22,5 / 40

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 8 / 10

Total après 4 semaines : 32 / 40

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

Total après 4 semaines : 26 / 40

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Total après 4 semaines : 31,5 / 40

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10

Total après 4 semaines : 22,5 / 40

Alexandre Boucher

Ayant longtemps œuvré dans les coulisses du pouvoir, Alexandre Boucher agit comme vice-président Affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL où sa pratique est axée autour de la gestion de crise, d’enjeux et d’image, les relations gouvernementales et la formation de porte-parole.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Marie-Josée Savard est assurément revigorée par un sondage qui la place en excellente posture, mais ses propositions manquent d’audace. Bruno Marchand mène une belle campagne, mais devra frapper un coup de circuit pour faire bouger l’aiguille en sa faveur. M. Gosselin cafouille avec l’idée farfelue d’un 4e lien lancée dans l’improvisation la plus totale. Malgré sa volte-face, le mal était fait. Jean Rousseau demeure trop peu présent par rapport à la contribution qu’il peut apporter aux débats. Jackie Smith se positionne enfin sur des thèmes autres que l’environnement. Mention spéciale pour sa vitesse de réaction face aux positions de ses adversaires.

Le bon coup de la semaine

Aucun. La campagne fait du surplace alors qu’elle devrait passer en vitesse supérieure. On sent qu’elle se déroule dans une relative indifférence au sein de l’électorat.

Le mauvais coup de la semaine

Jean-François Gosselin. L’ex-joueur de hockey a marqué dans son propre but en réclamant deux nouveaux liens entre Québec et Lévis. Sa mise au point du lendemain était tout aussi confuse.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 5 / 10

Total après 4 semaines : 27 / 40

Bruno Marchand, Québec Forte et Fière : 7 / 10

Total après 4 semaines : 30,5 / 40

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6,5 / 10

Total après 4 semaines : 25,5 / 40

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 7 / 10

Total après 4 semaines : 30 / 40

Jackie Smith, Transition Québec : 8 / 10

Total après 4 semaines : 26,5 / 40

