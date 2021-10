Hurricanes: Même avec Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi tarde à produire

Même s’il se trouve à l’aile gauche du premier trio des Hurricanes de la Caroline, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi peine à se manifester en attaque.

Après les deux premiers matchs de la campagne, le Finlandais reste en quête d’un premier point et affiche un différentiel de -1, et ce, malgré que les siens l’aient emporté à chaque partie.

Effectivement, les Ouragans ont défait les Islanders de New York 6 à 3, jeudi, puis les Predators de Nashville 3 à 2, samedi.

Placé sur une ligne complétée par Sebastian Aho et Martin Necas, Kotkaniemi connaît un départ similaire à celui de la dernière campagne. Il avait été tenu en échec dans ses trois premiers affrontements en 2020-2021, avant d’inscrire un but et une mention d’aide durant son quatrième, disputé face aux Canucks de Vancouver.

Cette fois, «KK» ne voudra sûrement pas attendre le match 4 du calendrier régulier avant d’ouvrir les valves, car la troisième rencontre de sa formation sera celle de jeudi contre le Tricolore au Centre Bell et le rendez-vous est attendu par plusieurs. Limité à 11 min 47 s à ses débuts avec la Caroline, et à 12:09 samedi, Kotkaniemi espère que son entraîneur-chef Rod Brind’Amour sera plus généreux en termes de temps d’utilisation.

Il avait toutefois impressionné au camp avec un but face au Lightning pendant le calendrier préparatoire :

Kotkaniemi aura à être plus convaincant, puisqu’il s’est contenté de trois tirs en tout jusqu’ici. Le troisième choix au repêchage amateur 2018 a récolté 20 points au cours de la saison dernière.

- Après le face-à-face de jeudi, le Canadien visitera les Hurricanes deux fois, soit les 30 décembre et 31 mars.

