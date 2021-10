Lafrance règle le cas du Drakkar

BAIE-COMEAU | L’attaquant Félix Lafrance s’est chargé de régler le cas du Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, quand il a conduit les Saguenéens de Chicoutimi vers une victoire de 4-0 sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Après avoir réussi un tour du chapeau, la veille, contre les Olympiques de Gatineau, le vétéran de 20 a poursuivi sur sa lancée offensive pour finalement terminé la rencontre avec un bilan de deux buts et deux mention d’aide.

Après une première période sans but, Lafrance a donné les devants aux siens, en début de deuxième, avec son premier filet de la partie marqué en avantage numérique.

L’habile numéro 71 a ensuite porté un dur coup aux locaux, au troisième tiers, quand son tir du revers a déjoué le gardien Olivier Adam par-dessus son épaule gauche et c’en était fait pour le Drakkar.

Malgré 30 tirs au but en direction du gardien recrue Jérémy Louchard, auteur de son premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ, les vikings du navire ont été incapables de faire scintiller la lumière rouge.

L’opportunisme a clairement fait défaut chez les Nord-Côtiers.«Les joueurs n’ont pas voulu se salir en visant tout en fonçant vers le filet adverse. Ils ont marqué six fois lors du match précédant et c’est toute la différence», a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le pilote a aussi parlé d’indiscipline pour expliquer ce quatrième revers d’affilée. «Les mauvaises punitions ont cassé le rythme et cinq infractions sur sept ont été commises avec le bâton. C’est inacceptable».

Doublé à domicile au cours du week-end, le navire baie-comois connaît un début de saison très modeste avec un seul gain en six sorties. «Ce n’est pas facile pour personne. Les joueurs apprennent à la dure et il faut maintenant travailler encore plus fort pour s’en sortir.»

Satisfait

Dans le clan adverse, le pilote des Sags Yanick Jean pouvait difficilement en demander plus à ses hommes, qui disputaient un troisième match en trois jours.

«On ne savait pas trop à quoi s’attendre face à un club reposé qui n’avait pas joué la veille. Les gars ont respecté le plan et bien exécuté les détails. Je suis aussi très content de la performance de mon jeune portier», a précisé le pilotes Bleus.

Interrogé sur la brillante prestation de son joueur de 20 ans, Yanick Jean n’a pas été surpris. «Il a été dominant et s’est comporté comme un véritable leader pour notre équipe. Il vient de disputer ses trois premiers matchs qu’il complète avec un dossier de six buts et deux passes. Quoi dire de plus?»