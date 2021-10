L'arbitre Katie Guay écrit une page d’histoire du hockey professionnel

Comme attendu, Katie Guay est devenue samedi la première femme à arbitrer un match de hockey professionnel à l’occasion du duel mettant aux prises les Phantoms de Lehigh Valley aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine (LAH).

Évidemment, peu de gens retiendront le pointage final de 2 à 1 en faveur du club-école des Penguins, ni les 42 minutes de punition imposées par l’Américaine, incluant 25 à la filiale des Flyers.

Ce que le public gardera en mémoire, c’est que l’héroïne de la soirée a pavé la voie à plusieurs autres de ses collègues féminines. Ainsi, elles seront une dizaine d’arbitres et de juges de lignes à travailler dans la LAH cette saison. Parmi elles, il y aura la Québécoise Élizabeth Mantha, qui sera en poste pour la première fois le 29 octobre lorsque le Rocket de Laval accueillera les Americans de Rochester à la Place Bell.

Pour Guay, 39 ans, l’idée d’accéder à la LAH ne faisait pas partie de ses plans initiaux, surtout qu’elle a supervisé quantité de rencontres importantes du hockey féminin, que ce soit les Jeux olympiques de 2018 ou le Frozen Four de la NCAA. Chez les hommes, elle a arbitré au tournoi des espoirs de la Ligue nationale et dans la première division de la NCAA. Par contre, elle prend cette nouvelle mission avec joie et enthousiasme.

«Mon objectif principal a toujours été les Olympiques, donc je pense avoir déjà atteint ce sommet de ma carrière, mais il s’agit maintenant d’une nouvelle opportunité de poursuivre mon parcours, a-t-elle récemment mentionné au quotidien The Globe and Mail. Comme c’est le cas pour un joueur, se retrouver sur la glace en train de patiner procure une dose d’adrénaline.»

«Il faut du temps pour bâtir votre crédibilité au sein d’une nouvelle ligue et de mériter le respect des hockeyeurs ainsi que des entraîneurs à mesure que vous accumulez les matchs», a-t-elle ajouté.

Acceptation du milieu

En entrevue avec l’Agence QMI dernièrement, Mantha disait qu’un camp préparatoire destiné aux officiels de la LAH avait eu lieu en septembre et que le tout s’était déroulé de la bonne façon pour les femmes présentes sur les lieux. Tous affichaient une attitude conciliante et bienveillante à leur égard.

«Ils nous traitent comme les autres hommes, ils nous supportent super bien, avait précisé Mantha. Ils nous donnent accès à de l’aide pour les conférences médias, pour le "coaching", au niveau de la réglementation. Ils sont super bons avec nous.»

