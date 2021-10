L’art pour guérir: le programme «Vincent et moi» fête ses 20 ans

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a lancé les festivités de la 20e année d’existence du programme «Vincent et moi», qui vise à accompagner artistiquement les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, dimanche.

L’équipe du programme a mis au point une programmation spéciale pour l’occasion, notamment la diffusion du film Apparaître et de la projection Regards Autres au Musée national des beaux-arts du Québec.

L’exposition annuelle de l’organisation sera également inaugurée dès le 22 octobre, à La Nef et à Pech-Sherpa. Puis, à compter du 16 novembre, l’exposition sera accessible directement à la Galerie Vincent et moi.

À la mi-décembre, le parcours mémoriel et artistique À visage humain sera présenté au Centre de recherche CERVO, à Beauport. Une exposition d’œuvres évoquant l’amour au théâtre Périscope conclura les festivités en janvier prochain.

Une «thérapie extraordinaire»

C’est l’homme d’affaire Louis Garneau qui a été nommé président d’honneur pour l’occasion. Diplômé de l’École des arts visuels de l’Université Laval, c’est cette première passion qui lui a permis de se réaliser en affaires, dit-il.

«Je suis convaincu que l’art est une thérapie extraordinaire. J’ai continué de peindre même durant mes périodes difficiles, durant le redressement de l’entreprise», raconte-t-il, s’ouvrant sur déboires qu’il a vécus récemment.

M. Garneau a également décidé d’offrir une œuvre de sa main au programme «Vincent et moi», d’une valeur estimée à 10 000$.

Le programme «Vincent et moi» existe depuis 2001 et possède actuellement une collection permanente de plus de 1000 œuvres, réalisées par une centaine d’artistes.

