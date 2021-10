Le Rouge et Or s’amuse au Stade Telus

Il n’était pas question pour le Rouge et Or de perdre un deuxième match de suite face au Vert et Or et surtout pas à son domicile. La formation lavalloise a procédé à un certain recadrage de son statut face à la formation de l’Estrie. Une performance sans bavure dans les trois phases de jeu a procuré une victoire sans équivoque de 45-2 devant 10 514 spectateurs réunis au Stade Telus.

Plus de détails suivront...