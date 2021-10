Les missions économiques à l’étranger là pour rester

Les candidats à la mairie ont l’intention de continuer les missions à l’étranger pour faire rayonner Québec, mais insistent sur l’importance d’être transparent sur leurs coûts et retombées.

Le Journal a questionné chacun des candidats à la mairie pour connaître leur vision de la représentation de Québec à l’international.

Pendant les 14 années de son règne, le maire Régis Labeaume s’est rendu à l’étranger à de nombreuses reprises, soulevant parfois les critiques de ses adversaires politiques.

Les cinq candidats à la mairie ont tous affirmé qu’ils se feraient ambassadeurs de la Ville. Marie-Josée Savard souligne qu’avec la relance post-pandémique, il sera primordial de mettre l’accent sur la main-d’œuvre et l’attraction touristique.

« Il faut choisir les missions. Chaque mission qui se trouve à être pertinente et qui amène des retombées économiques ou autres » doit être considérée, dit-elle.

Rentabilité

Bruno Marchand, de Québec Forte et Fière, choisirait ses déplacements en fonction de la rentabilité. « Certains voyages à l’étranger sont indispensables pour placer Québec sur la map et pour amener des relations qui vont nous permettre de développer Québec d’une meilleure façon. »

Une administration Marchand rendrait tout public sur un tableau de bord. « Il faut démontrer la rentabilité et les coûts aux citoyens et être transparents. Sinon, ça devient trop facile de voyager tout le temps et pour toute chose. »

Jean-François Gosselin, de Québec 21, estime aussi que la transparence est incontournable. Pour la relance, « ça va passer par des missions économiques avec nos gens d’affaires et l’industrie touristique. » Il croit que certaines rencontres peuvent se faire en virtuel. « C’est un mix des deux. Il faut toujours penser en termes de retour sur l’investissement. »

Jean Rousseau, de Démocratie Québec, souligne le rôle essentiel de Québec dans le patrimoine. Il veut aussi axer sur l’innovation et la culture. « Le maire se doit d’être un ambassadeur et d’ouvrir certains marchés pour la main-d’œuvre. »

Jackie Smith, de Transition Québec, ralentirait quant à elle le rythme des missions et concentrerait celles-ci en Amérique du Nord, pour faire connaître nos bons coups en environnement et en économie et pour faire valoir la langue française.

Et l’anglais ?

Des cinq candidats, seule Marie-Josée Savard ne parle pas couramment l’anglais qui est considérée comme la langue internationale.

Est-ce essentiel pour être maire de Québec et représenter sa ville à l’étranger ? Oui, estiment MM. Marchand et Gosselin. Pas forcément, pensent Mme Savard et M. Rousseau. Selon ce dernier, « c’est un atout, mais pas une nécessité absolue ». Mme Savard a l’intention de remédier rapidement à la situation en suivant des cours.

Un maire en voyage

Quelques missions réalisées depuis 2018 et jusqu’au début de la pandémie

Régis Labeaume a participé à une cinquantaine de missions à l’extérieur du Québec depuis 2007.

Entre 2007 et 2017, elles ont apporté des retombées économiques de 38 millions $.

Washington : Janvier 2018

Janvier 2018 San Francisco : Avril 2018

Avril 2018 New York : Mai 2018

Mai 2018 Philadelphie : Septembre 2018

Septembre 2018 Paris, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire, France : Novembre et décembre 2018

Novembre et décembre 2018 Cracovie, Pologne : Juin 2019

