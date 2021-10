Nostalgie télé: Anouk Meunier fascinée par les comédiens dès son jeune âge

Anouk Meunier aurait adoré faire partie de plusieurs émissions qu’elle regardait durant sa jeunesse. Encore enfant, elle était loin de se douter qu’elle pourrait un jour s’entretenir avec plusieurs d’entre eux.

Anouk, quelles émissions jeunesse vous ont marquée et pourquoi ?

J’étais une grande fan de Watatatow ! Oh mon Dieu que j’ai écouté ça ! J’étais très impressionnée par les personnages, je les trouvais cool. C’est avec grand plaisir que je suivais leurs péripéties quotidiennement et je rêvais d’obtenir un rôle ou de faire de la figuration dans l’émission pour faire partie de leur gang ! Sinon, Chambres en ville ! Wow ! J’attendais impatiemment le prochain épisode pour suivre l’évolution de la relation entre Pete et Lola. La distribution était incroyable et j’étais vraiment attachée à ces personnages. J’aurais, encore une fois, souhaité pouvoir avoir accès à leur univers. Finalement, aujourd’hui, je connais beaucoup de ces comédiens... c’est drôle de voir où la vie m’a menée !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je suis de la génération Passe-Partout, donc c’était évidemment un rendez-vous que je ne voulais pas manquer. J’étais une petite fille allumée et enjouée qui aimait les chansons, les jeux, les histoires et qui tentait souvent de reproduire ce que je voyais dans cette émission. J’adorais la dynamique entre les personnages et je me souviens encore aujourd’hui de plusieurs épisodes marquants, comme celui où Passe-Montagne se cachait pour manger des poules en chocolat !

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Pas beaucoup, j’étais une créative, une fille qui avait besoin d’inventer des jeux, des concepts et qui avait une imagination débordante et des idées infinies ! J’avais toujours des projets : que ce soit d’inventer une langue, d’ouvrir une bibliothèque à la maison pour les gens du quartier, de confectionner des souliers ou de faire des sculptures de glace pour les vendre au bord de la rue !

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Pas de personnages en particulier... mais dans toutes les émissions mentionnées précédemment et bien d’autres, je constate qu’il y avait cette fascination de ma part envers les comédiens et les animateurs... Déjà très jeune, le monde des médias m’interpellait !

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Comment oublier la chanson de Watatow! « C’est cool, carrément buzzant, pis c’est même trippant... ! » Il y a sûrement peu de gens de ma génération qui ne connaissent pas ces paroles par cœur !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à votre enfant [Arnaud, presque 2 ans] ?

Étant maintenant maman et ayant vu la nouvelle mouture de Passe-Partout, je constate que c’est encore une émission incontournable. Éducative, émotive, ludique et captivante, elle touche différentes sphères du quotidien avec des personnages vraiment attachants.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve qu’on a de super belles propositions jeunesse qui nous permettent d’apprendre, de réfléchir et de nous amuser. On a des modèles jeunesse dynamiques, pertinents et intelligents qui nous poussent à aller plus loin et à nous faire confiance.

► Anouk Meunier est juge-enquêtrice à l’émission musicale Chanteurs masqués diffusée les dimanches, à 18 h 30, sur TVA.