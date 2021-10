Quartiers d'ici: choisir Sillery pour y rester

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Se déployant le long du fleuve Saint-Laurent et au sommet de la colline de Québec, Sillery offre des vues à couper le souffle! Il s’agit d’un milieu de vie privilégié pour s’établir, avoir une vie active, magasiner, bien manger et étudier.

Considéré comme le quartier le plus huppé de la ville de Québec, Sillery accueille des résidences qui ont joliment traversé les décennies sur leurs vastes terrains et d’autres qui viennent tout juste d’être construites, ainsi que des immeubles à condos, afin de plaire à tous! Le prix médian des maisons unifamiliales dans le secteur atteint 420 000 $, mais certaines propriétés valent plusieurs millions. La majorité des habitations s’élèvent au sommet de la colline de Québec, mais certaines côtoient le fleuve au pied de la falaise, profitant d’un accès privilégié à la Promenade Samuel-de-Champlain et de la vue sur Lévis et les ponts.

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE, MIKE SICKINI

Des parcs pour s’évader

La Promenade Samuel-de-Champlain, ce grand parc longeant le fleuve Saint-Laurent sur près de 4,3 kilomètres, attire les touristes et les résidents qui souhaitent maintenir une vie active (vélo, course à pied, jeux d’eau, soccer, kayak, soccer, etc.) ou simplement s’offrir un temps d’arrêt en admirant le paysage.

Le quartier compte d’autres espaces verts pour faire le plein d’énergie, dont celui du Bois-de-Coulonge, qui sera l’hôte de l’exposition internationale Mosaïcultures Québec 2022. Puis en empruntant la Grande Allée vers le Vieux-Québec, les plaines d’Abraham offrent tout un terrain de jeux, situées près du Musée du Québec et de l’animée avenue Cartier.

Près de tout

Au moment de sortir dans les restaurants ou de faire des emplettes, les destinations sont nombreuses! Il suffit de se rendre dans les boutiques et adresses gourmandes de l’avenue Maguire, qui a récemment subi une cure de rajeunissement (amélioration du réseau d’éclairage et de signalisation, aménagement d’une place publique avec scène permanente, élargissement des trottoirs, ajout de mobilier urbain, installation de bornes de recharge électrique, etc.). Ou de se diriger vers les centres commerciaux du boulevard Laurier à Sainte-Foy, une artère qui sera complètement réaménagée dans les prochaines années, faisant place à de nouveaux commerces, bureaux et tours à condos.

Situé non loin de l’Université Laval, Sillery compte plusieurs établissements d’enseignements publics et privés, dont le Collège Jésus-Marie de Sillery, le Séminaire des Pères Maristes, l’École Saint-Jean-Berchmans, l’École Montessori de Québec et des écoles primaires du Centre de services scolaires des Découvreurs. Les enfants peuvent donc y réaliser tout leur parcours scolaire.

Bref, Sillery profite de la proximité des ponts, du fleuve, du Vieux-Québec, du boulevard Laurier, tout en proposant un milieu de vie paisible, pratique, parsemé d’espaces verts, de loisirs et de commerces sympathiques. Voilà pourquoi lorsqu’on adopte ce quartier, il devient difficile de s’en aller.

Taïna Lavoie et Pierre-Olivier Vear nous présentent le profil immobilier des quartiers d’ici dans l’émission Pleins feux sur Québec, à TVA.