Intervention tragique sur le fleuve: mort en héros à l’aube de sa retraite

Attention, les images diffusées ci-dessus pourraient choquer certaines personnes, nous préférons vous en avertir.

Le pompier qui est mort tragiquement dimanche soir en participant à une opération de sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent allait bientôt prendre sa retraite.

«C’était tellement un bon gars, ça me fend le cœur de savoir qu’il ne sera plus là. C’est encore plus triste, considérant qu’il allait prendre sa retraite l’année prochaine», a dit l’un des collègues de la victime, rencontré au quai Desmarchais, à Verdun.

C’est à ce quai que le corps du pompier Pierre Lacroix a été repêché tôt lundi matin, après une douzaine d’heures de recherches.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

M. Lacroix était un pompier d’expérience au sein du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). M. Lacroix était né dans le secteur de Lachine, y avait grandi et y avait travaillé toute sa carrière, avant que le destin frappe dans la soirée de dimanche.

Un appel de routine

Vers 19 h, les pompiers de la caserne 64 sont sortis vers pour aller aider deux personnes en détresse qui venaient de tomber en panne avec leur bateau de 18 pieds, dans les rapides de Lachine.

Un sauvetage nautique typique, comme les pompiers de ce secteur en ont exécuté des dizaines au cours des dernières années.

Mais celui-ci a soudainement viré au drame, lorsque le bateau 1864 à bord duquel se trouvaient quatre pompiers était rendu à côté de celui du couple en détresse.

Écoutez la chronique de Félix Séguin au micro de Richard Martineau sur QUB radio :

Pour une raison encore inconnue, le bateau du Service de sécurité incendie de Montréal a soudainement chaviré, possiblement en raison d’une vague.

La communauté policière du SPVM est de tout cœur avec son partenaire @Mtl_SIM qui a perdu l’un des siens lors d’une opération de sauvetage. Nos pensées sont avec la famille, les amis et les collègues du pompier décédé en devoir. Nous leur offrons nos plus sincères condoléances. pic.twitter.com/K4AfkeKEn4 — Police Montréal (@SPVM) October 18, 2021

Si trois des quatre sapeurs ont pu être sauvés in extremis, Pierre Lacroix, lui, n’a pas eu cette chance. Il est demeuré prisonnier, coincé sous le bateau renversé sur lui-même. Selon des pompiers à qui l’Agence QMI a pu parler, lorsqu’un incident de la sorte se produit, il arrive que le phénomène de succion soit si intense que la personne coincée sous le bateau soit incapable de se libérer. Même si cette personne porte sa veste de flottaison, comme c’était le cas du pompier Pierre Lacroix.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

«Quand on voit comment ça s’est terminé, je souhaite quasiment qu’il se soit cogné la tête et qu’il ait perdu connaissance lorsque le bateau a chaviré, a laissé tomber son collègue, qui a demandé à conserver son anonymat. Au moins, il n’aurait pas eu connaissance de la suite...»

Élan de solidarité

À la suite de ce tragique accident, un élan de solidarité s’est emparé de nombreux pompiers dans la grande région de Montréal, qui ont participé aux recherches pour retrouver le bateau et le corps du pompier.

À un certain moment, des sapeurs de Montréal, Châteauguay, Saint-Constant, La Prairie, Longueuil, Varennes et Laval arpentaient le fleuve à la recherche de leur camarade. Ils étaient assistés de membres de la Garde côtière et de l’hélicoptère de la Sûreté du Québec.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

En début de matinée lundi, le directeur du SIM, Richard Liebmann, a fait savoir que le corps du pompier avait été localisé sous son embarcation à l’aide d’une caméra sous-marine.

La dépouille a été sortie de l’eau un peu avant 8 h, avant d’être transportée à l’hôpital de Verdun, où le décès a été constaté de façon officielle.

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, a transmis ses pensées à la «grande famille du SIM».

«C’est un triste rappel que les premiers répondants mettent leur vie en danger pour nous garder en sécurité», a-t-elle indiqué sur Twitter en remerciant les secours.

Alors que les recherches se poursuivent, je tiens à remercier le @SPVM, la @sureteduquebec et les @ForcesCanada, et évidemment le SIM, qui participent aux opérations. 2/2 #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) October 18, 2021

Son principal adversaire dans la course à la mairie, Denis Coderre, s’est aussi désolé de la situation.

«Quelle tristesse ce matin... Le pompier tombé dans le Saint-Laurent a été retrouvé sans vie. J’offre mes sincères condoléances à ses proches, sa famille et ses collègues, qui risquent leur vie pour notre sécurité.»

Sur les réseaux sociaux, les messages de sympathies étaient également nombreux à l’endroit de la famille et des collègues du pompier décédé en service.