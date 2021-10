Soulagement de l’ichtyose

Michel Couture vous demandait récemment de l’aider à soulager son neveu qui est malheureusement atteint d’ichtyose. Je me permets de lui suggérer la lecture du livre écrit en allemand par Sylvia Luetjohann en 1999 et traduit en français en 2002 par Dominique Taffin-Jouhaud sous le titre L’Argousier, fruit énergétique, huile bienfaisante aux éditions Librairie de Médicis à Paris. Même si la personne qui a réalisé la traduction a confondu le plan et les fruits en français, ça n’en demeure pas moins un bouquin intéressant. Il y aurait aussi lieu de compléter sa lecture par une recherche sur internet.

Les baies d’argousier contiennent de l’acide ascorbique (vitamine C ) en abondance, ainsi que d’autres vitamines et des minéraux. De plus, elles se démarquent par les omégas (3, 6, 7 et 9) qu’elles contiennent, tout en stimulant le système immunitaire. C’est le seul fruit qui produit des omégas 7, qui favorisent la cicatrisation des blessures internes et externes du corps. De nombreux fabricants de cosmétiques utilisent cette huile dans leurs produits de soins pour la peau.

C’est certain qu’il faudra faire preuve d’assiduité et de patience pour obtenir des résultats, sans être certain de déboucher sur une guérison totale, mais ça vaut la peine d’essayer, selon moi.

G. Désaulniers

Dans internet, on vante les pouvoirs antioxydants de l’huile d’argousier et on ajoute qu’elle sert à booster les défenses immunitaires. On dit aussi que l’argousier est un remède ancestral au Tibet, dans l’est de la France et en Europe centrale.