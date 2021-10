Trevor Harris atterrit dans le nid des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont acquis dimanche le quart-arrière Trevor Harris des Elks d’Edmonton, cédant en retour l'ailier défensif Antonio Simmons.

Harris, 35 ans, est un athlète connu dans la Ligue canadienne de football (LCF). Celui-ci en est en est à sa neuvième saison en carrière. Cette année, il a complété 135 de ses 192 passes pour des gains de 1568 verges, six touchés et cinq interceptions. Depuis ses débuts en 2012, il a soulevé la Coupe Grey à deux reprises, soit avec les Argonauts de Toronto à sa première campagne et avec le Rouge et Noir d’Ottawa quatre ans plus tard.

«Trevor est un vétéran qui connaît bien la ligue et il sait ce qu'il faut pour gagner, a affirmé dans un communiqué Danny Maciocia, directeur général des Alouettes. Nous sommes heureux d'avoir pu compléter cette transaction et nous demeurerons convaincus qu'il saura bien épauler nos quarts.»

Harris revendique 23 750 verges de gains aériens et 126 passes de touché dans la LCF.

Pour sa part, Simmons a disputé 23 rencontres à vie chez les Moineaux, effectuant 52 plaqués en défense et cinq sacs, en plus de provoquer un échappé.

Le club montréalais doit composer avec l’absence de Vernon Adams fils, blessé à l’épaule gauche. Celui-ci manquera plusieurs semaines d’activités, mais Matthew Shiltz a pris le relais avec brio depuis son départ. Dans un triomphe de 27 à 16 aux dépens d’Ottawa, samedi, Shiltz a atteint la cible 21 fois en 34 tentatives pour 281 verges et un touché, en plus de réussir un majeur au sol.

La troupe de l’instructeur-chef Khari Jones accueillera les Argonauts, vendredi.

