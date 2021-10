Un article pour fumeur cause un incendie à Québec

Deux familles ont été jetées à la rue tôt dimanche matin à la suite d’un incendie causé par un article de fumeur dans un jumelé de Lebourgneuf, à Québec.

C’est vers 5h45 que les pompiers ont été appelés à se rendre au 1162 et au 1156 rue Larche, un jumelé où un feu a pris naissance sur le balcon arrière. À l’arrivée des pompiers, les flammes s’étaient déjà propagées dans la résidence et avaient gagné l’entretoit.

Vu l’importance du brasier, le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a rapidement demandé une troisième alarme, nécessitant l’intervention d’une cinquantaine de sapeurs.

Une attaque offensive de l’incendie est alors amorcée, explique Bill Noonan, porte-parole du SPCIQ. Pendant qu’une équipe rabaisse les flammes de l’extérieur, une seconde pénètre à l’intérieur du bâtiment et défonce le plafond pour arroser l’entretoit.

Les habitants des deux résidences jumelées, cinq adultes et un enfant, sont parvenus à sortir à temps de leur demeure. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge et aucun d’entre eux n’a été blessé ou incommodé par la fumée.

Un peu moins d’une heure plus tard, le gros des flammes est rabattu et l’aggravation non probable est déclarée. Il faudra attendre encore 30 minutes pour que la situation soit entièrement maitrisée.

Le Commissariat aux incendies a pu déterminer qu’il s’agissait d’un feu d’origine accidentelle causé par un article de fumeur.

