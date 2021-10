Année faste pour le rappeur Shreez

Peu de rappeurs québécois peuvent se vanter d’avoir connu une ascension aussi fulgurante que Shreez, qui vient d’être récompensé par le prix SOCAN Musique Hip-Hop/Rap.

« Pour moi, c’est un step vers l’avant. C’est un gros avancement pour moi dans ma carrière », estime le rappeur de 27 ans, qui a déjà raflé le Prix de la chanson SOCAN pour On Fouette, en 2019, en compagnie de son collaborateur Tizzo.

Mais cette fois, seul son nom est inscrit sur la plaque, soulignant son album acclamé On Frap, paru il y a un an.

Le Lavallois explique le succès de ce projet par le sérieux dont il a fait preuve dans sa conception et sa promotion. « Ç’a été bien fait parce que je l’ai fait sur beaucoup de temps. Avant, on faisait des mixtapes. Celui-là, il y avait une relationniste de presse derrière. On a essayé de le faire beaucoup plus professionnel ».

Shreez, de son vrai nom Shawn Volcy, a catalysé l’enthousiasme de la scène hip-hop au Québec avec des textes désopilants, des « ad-libs » uniques et une adaptation québécoise du « drill », sous-genre popularisé à Chicago. Depuis 2018, il a participé à l’élaboration de six projets, en plus d’avoir multiplié les collaborations avec des artistes d’ici.

Mis à part sa carrière de rappeur, Shreez gère aussi sa maison de disque : Canicule Records, avec son complice Tizzo.

Ouverture d’esprit

Après d’être produit dans quelques salles à l’extérieur de Montréal, le rappeur Shreez constate une ouverture d’esprit grandissante pour ce style de musique. « J’ai remarqué qu’au Québec, les gens sont vraiment plus intéressés au “rap queb” qu’avant ».

Pourtant, plusieurs acteurs d’ici critiquent la place marginale qu’occupe le hip-hop dans la culture populaire de la Belle Province. « Aux States, c’est beaucoup de rap à la radio. Les discussions qu’on a ici, ils les ont eues il y a à peine 20 ans. Chaque chose en son temps. Je ne suis pas inquiet. »

D’ailleurs, le rappeur prépare un nouvel album dont la sortie est prévue en 2022.

◆ Shreez foulera les planches de La Source de la Martinière, à Québec, le 28 octobre.

